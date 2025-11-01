鄭麗文新人事 牛煦庭、江怡臻任發言人

快訊

中央社／ 台北1日電
中國國民黨今天舉行全國黨代表大會，舉行黨主席交接儀式，鄭麗文（圖）接掌主席宣告國民黨新的時代來臨。聯合報系記者許正宏／攝影
中國國民黨今天舉行全國黨代表大會，舉行黨主席交接儀式，鄭麗文（圖）接掌主席宣告國民黨新的時代來臨。聯合報系記者許正宏／攝影

今天上任的國民黨主席鄭麗文證實，發言人將由國民黨立委牛煦庭、新北市議員江怡臻出任，未來還有很多人事，將會在3日正式公布。據了解，國民黨3日會正式對外公布22縣市黨部主委人事，以及如考紀會等部分黨務幹部人事。

國民黨今天召開全代會，前主席朱立倫正式交棒給鄭麗文。鄭麗文在致詞時提到，在座有許多黨工所背負的官司是來自民進黨的司法追殺，昨天還有黨務一級主管被起訴，但國民黨愈挫愈勇，今天我們就是「打斷手骨顛倒勇」。

鄭麗文強調，她參選黨主席時曾承諾，將會在第一時間組成司法正義律師救援，也會成立千萬基金，全力地支援、救援受到司法追殺的所有黨員跟黨工朋友，國民黨絕對不會讓大家孤單。

此外，關於黨務人事布局，鄭麗文在受訪時證實，發言人職務將由牛煦庭、江怡臻等人出任，未來還有很多人事，將會在3日正式公布。

目前國民黨各黨務要職，包括考紀會、海外部、國際部、大陸事務部，以及各地方黨部主委等尚未公布。黨內人士表示，預計3日會對外公布22縣市黨部主委人事，以及考紀會主委人選等，其餘部門人選也已鎖定洽談中，會陸續對外公布。

