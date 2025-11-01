接受法新社專訪！鄭麗文：「台灣非提款機 」美國期望遠超合理承受範圍

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
國民黨新任黨主席鄭麗文1日在國民黨第22屆第1次全國代表大會宣誓就職並發表演講。法新社
國民黨新任黨主席鄭麗文1日在國民黨第22屆第1次全國代表大會宣誓就職並發表演講。法新社

國民黨新任黨主席鄭麗文接受法新社採訪時表示，台灣無法承擔將國防預算提升至GDP的3％以上，這可能會擾亂政府的支出計畫。

賴清德總統領導的民進黨在美國施壓下，計畫明年將國防預算提高至GDP的3%以上，並在2030年前達到5％。鄭麗文1日正式就任國民黨主席前接受法新社採訪時表示：「美國的期望遠超出我們合理的承受範圍。」

她說：「台灣不是提款機，我們真的沒有那麼多錢。」並指出：「我們當然有保衛台灣的決心，但這不是一張空白支票。這也是我為什麼強調，我們必須有合理的國防預算。」

賴清德政府提議明年國防開支為新台幣9495億元，占GDP的3.32%，並計畫提出高達新台幣1兆元的特別預算，用於升級空防系統以及提升戰時彈藥的生產與儲備能力，但均需經立法院批准後才能生效。目前尚不清楚有多少國民黨立委支持鄭麗文的看法，但她堅稱這是「絕大多數」黨員的立場。

鄭麗文指責賴清德政府正將台灣推向可能的戰爭，而台灣將成為「最大輸家」。她表示：「如果兩岸關係和平穩定，我們就不需要毫無意義的軍備競賽」，並強調與北京對話才是最佳選擇。

鄭麗文指出，兩岸「現狀不可能永遠保持不變」，而且將不可避免地出現「變化過程」。她說：「我們現在努力的是防止局勢升級為戰爭，而是朝向和解與和平。」並表示願意與中國國家主席習近平會面。她還說，國民黨經歷連續三次總統大選失利後，「2028年不能再輸」。

