快訊

粿粿堅稱偷吃非主因！談婚變曝「生產費自己出」 5月首提離婚

接受法新社專訪！鄭麗文：「台灣非提款機 」美國期望遠超合理承受範圍

拒絕戀愛腦！3星座女不會「為愛感冒」...摩羯不信甜言蜜語、她自帶防護罩

民進黨：國民黨請停止攻擊司法 新舊主席都該道歉

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人吳崢表示，國民黨應該為虛假罷免連署事件，向國人道歉。圖／聯合報系資料照片
民進黨發言人吳崢表示，國民黨應該為虛假罷免連署事件，向國人道歉。圖／聯合報系資料照片

屏東地檢署偵結民進黨立委伍麗華罷免連署造假案，起訴國民黨中央組發會主委許宇甄及國民黨立委盧縣一等九人。民進黨發言人吳崢今天表示，這已非單一個案，嚴重踐踏民主法治與選舉制度的公信，國民黨至今不願承認錯誤，新舊主席都應向國人道歉。

吳崢指出，這並非單一事件，而是國民黨長期以來的結構性問題。今年上半年，基隆市民政處長張淵翔為了幫國民黨黨部主委衝罷免連署，違法入侵戶政系統盜取個資，最後遭判刑。如今屏東案再度曝光，凸顯藍營的政治文化根深蒂固、病入骨髓。

吳崢批評，國民黨主席鄭麗文今天在全代會高喊要讓國民黨成為「獅群」、重建善與正義，卻在造假案爆發當天，反而指控司法「追殺黨工」，企圖以攻擊司法轉移造假的事實，睜眼說瞎話、顛倒黑白，有如她曾辯稱「普亭不是獨裁者」一般荒謬。

吳崢指出，國民黨迄今仍未對連署造假與個資外洩事件向國人道歉，連黨中央幹部都牽涉其中，新舊任主席都無法置身事外。他呼籲，鄭麗文不要再讓政黨顏色與親中濾鏡蒙蔽雙眼，停止護短、停止自欺。若仍執迷不悟，只會讓國民黨繼續失信於民，為社會輿論所不容。

國民黨 吳崢 鄭麗文

延伸閱讀

鄭麗文展現改革氣勢 他批同時間綠營卻派高薪實習生掌台肥

交接黨主席藍4都僅到蔣萬安 鄭麗文：沒來的有通電話 大家心相通

鄭麗文喊讓台灣重建新秩序 徐國勇：和中國互不隸屬

獻花給反制罷免被訴黨工 鄭麗文：受到的委屈會討回來

相關新聞

接受法新社專訪 鄭麗文：台灣非提款機 美國期望遠超合理承受範圍

國民黨新任黨主席鄭麗文接受法新社採訪時表示，台灣無法承擔將國防預算提升至GDP的3％以上，這可能會擾亂政府的支出計畫。

交接黨主席藍4都僅到蔣萬安 鄭麗文：沒來的有通電話 大家心相通

國民黨新黨主席鄭麗文今就任，全代會通過4位副主席任命案李乾龍、季麟連、張榮恭與蕭旭岑。鄭麗文全代會後也證實，國民黨發言人...

民進黨：國民黨請停止攻擊司法 新舊主席都該道歉

屏東地檢署偵結民進黨立委伍麗華罷免連署造假案，起訴國民黨中央組發會主委許宇甄及國民黨立委盧縣一等九人。民進黨發言人吳崢今...

張善政未出席全代會 祝福新任黨主席鄭麗文「盡情發揮」

中國國民黨今天舉行全國黨代表大會，鄭麗文就任黨主席，藍營直轄市長盧秀燕、張善政和侯友宜等人未出席引發關注；張善政稍早回應...

鄭麗文展現改革氣勢 他批同時間綠營卻派高薪實習生掌台肥

國民黨新任黨主席鄭麗文今天就任，評論家沈政男說，同一時間綠營高薪實習生吳音寧被指派接掌台肥董事長兩者形成鮮明對比，鄭麗文...

鄭麗文喊讓台灣重建新秩序 徐國勇：和中國互不隸屬

國民黨今天舉行全國黨代表大會，新任黨主席鄭麗文表示，會讓國民黨重新成為獅群，讓台灣重建新的秩序。民進黨秘書長徐國勇今天出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。