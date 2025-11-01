鄭麗文展現改革氣勢 他批同時間綠營卻派高薪實習生掌台肥

國民黨新任黨主席鄭麗文今天就任，評論家沈政男說，同一時間綠營高薪實習生吳音寧被指派接掌台肥董事長兩者形成鮮明對比，鄭麗文代表國民黨的新世代改革與轉型，而吳音寧的任命則凸顯綠營權力運作，權力使人腐壞，綠營自己卻看不出來。

沈政男分析，鄭麗文演講慷慨激昂、抑揚頓挫，聲音與表情散發光芒，猶如隨時在進行演講比賽。他認為，鄭麗文三十多年前在台大活動中心的政治氣質與今天完全沒有改變，仍然充滿熱情與理想，給人深刻印象。沈政男更將她比作當年的革命志士秋瑾，形容她具備「救國救民、福國淑世」的使命感。

在黨的理念重塑方面，鄭麗文在演說中重新詮釋KMT三個字的意義：K代表「Kind（善）」，M代表「Mindfulness（正念）」、T代表「Team（團隊、眾生）」。沈政男指出，雖然正念一詞源自心理治療，強調專注當下，但用於國民黨理念亦相當貼切，塑造出具吸引力的黨形象。

沈政男強調，大罷免結果是鄭麗文能當選的重要因素。透過罷免，國民黨員與支持者意識到，若不進行徹底改革、重建黨的力量，黨將面臨被綠營粗殘地削弱的危機。

相比之下，綠營仍依靠意識形態綁架選民，且人才任用存在問題，例如吳音寧接掌台肥，被外界質疑缺乏實務經驗與政治敏感度，反映綠營在領導力與改革上仍有明顯短板。沈政男指出，權力易使人腐化，綠營自己往往看不出來，但選票會讓民眾體悟這個道理。

沈政男進一步分析，鄭麗文的當選象徵國民黨「脫胎換骨」、重新凝聚力量的開始。她的政治風格、理念重塑與世代交替，有助於國民黨成為更強有力的政黨，不僅能夠應對選舉挑戰，也能平衡民進黨因民粹與意識形態操作而造成的民主機制失靈，對台灣政治生態具有正面意義。