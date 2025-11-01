快訊

交接黨主席藍4都僅到蔣萬安 鄭麗文：沒來的有通電話 大家心相通

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨上午舉行第二二屆第一次全國代表大會，國民黨新任黨主席鄭麗文上台發言。記者曾原信／攝影
國民黨上午舉行第二二屆第一次全國代表大會，國民黨新任黨主席鄭麗文上台發言。記者曾原信／攝影

國民黨新黨主席鄭麗文今就任，全代會通過4位副主席任命案李乾龍、季麟連、張榮恭與蕭旭岑。鄭麗文全代會後也證實，國民黨發言人將是由立委牛煦庭、新北議員江怡臻出任，未來還有一些人事，待下周一公布。

鄭麗文全代會受訪，被問及藍營執政4都首長，僅台北市長蔣萬安出席，是否代表不挺？鄭說，大家不用有太多聯想，昨天已經跟今日沒法出席的縣市長通過電話，理解他們有非常多的政務必須努力，但大家的心是相通的。

鄭麗文說，她也跟縣市長講，當他們在為民奔波的時候、當他們在第一線艱苦奮戰的時候，國民黨絕對會做他們最堅實的後盾。非常感謝放假日都沒有休息的縣市長們，他們所開出來的亮麗執政成績單，也是國民黨最重要的成績單，國民黨跟縣市長們溝通完全沒有問題。

媒體追問未來國民黨發言人是否為牛煦庭、江怡臻？鄭麗文證實，未來還有一些人事，都會在周一正式公布。

至於前總統馬英九被捕捉到似乎在鄭麗文致詞時拭淚，鄭麗文說，今天整個現場氣氛非常感性，世代傳承的過程中，過去包括馬英九在內的歷任主席，陪伴國民黨度過過去風風雨雨的年代，相信每個人感觸都非常深刻，曾經歷經巔峰光榮的時期，也曾經走過最黑暗陰冷的谷底。

鄭麗文說，今天可以感受到，大家心情是一樣的，熱情澎湃，雖然肩上任務非常沈重，但是大家士氣高昂、無畏無懼，相信馬總統在內，都被現場氣氛感染，希望延續今天的士氣、決心，堅毅走出一條康莊大道。

鄭麗文 國民黨

