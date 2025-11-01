鄭麗文喊讓台灣重建新秩序 徐國勇：和中國互不隸屬

國民黨今天舉行全國黨代表大會，新任黨主席鄭麗文表示，會讓國民黨重新成為獅群，讓台灣重建新的秩序。民進黨秘書長徐國勇今天出席台北電器空調影音大展時回應，台灣就是台灣，台灣和中國互不隸屬。

徐國勇指出，俄羅斯總統普亭是全世界都知道的獨裁者，自由民主國家都這麼講，但鄭麗文竟然在接受德國之聲專訪時說普亭不是獨裁者，這推翻了國際的三觀。

徐國勇說，既然鄭麗文說俄羅斯有選舉，那她也要請問，以前北韓有沒有選舉？有，百分之百投票、百分之百當選、百分之百得票率。以前台灣威權時代蔣介石時代有沒有選舉？有，得票率99%。請問這是選舉嗎？這是假民主、假自由、假選舉，用假的來冒真，這是國人要的嗎？

徐國勇批評，鄭麗文主張要把國防預算刪掉或減少，既要保護台灣，又把國防預算刪掉，如何保護？台灣防預算所買的武器，就是和平的保證，國無兵，焉有國？國家如果沒有自我防衛能力註定滅亡，這從中華歷史非常清楚。

徐國勇表示，台灣有多元文化，中國文化也是台灣文化一部分，都可以借鑑，但國家沒有國防後盾，和平無從保證。希望國民黨能了解，支持國防預算，這非常重要。