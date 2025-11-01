獻花給反制罷免被訴黨工 鄭麗文：受到的委屈會討回來

國民黨主席鄭麗文今在全代會正式上任，她在閉會前特地向大罷免期間身陷司法訴訟的黨工獻花致意，讓黨工感動落淚。她表示，國民黨不是讓他們隨便欺負的，所有受到不公不義的委屈，黨中央會做他們的最大後盾討回來。

鄭麗文說，大罷免期間，很多基層黨工被司法追訴、羈押，這次全代會很多受委屈的黨工在現場，希望大家給這些被司法追殺，堅守崗位的同志加油打氣。

現場約有80多名黨工與鄭麗文合影，更有人感動落淚；台北市黨部主委黃呂錦茹則未現身。此外，國民黨秘書長李乾龍昨日更親自到高鐵站迎接甫獲交保的國民黨組發會副主委黃碧雲。

鄭麗文在致詞時，一度讓前總統馬英九釋淚，鄭麗文會後受訪時說，今天現場氣氛非常感性，相信整個世代傳承過程中，包括馬英九在內的歷任主席，陪伴國民黨風風雨雨的年代，相信每個人感觸都很深刻，曾經歷經巔峰、光榮的時期，陪國民黨走過最黑暗陰冷的谷底，可感受到大家的心情是一樣的。

鄭麗文說，雖然他們肩上任務非常沈重，但士氣高昂，無畏無懼，包括馬英九在內等人，都被現場氣氛感染，希望延續士氣和決心，走出康莊大道。

對於台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜、桃園市長張善政今缺席，鄭麗文說，大家不需有太多聯想，無法出席的縣市長昨天都有跟她通電話，理解他們有非常繁忙的政務必須努力，大家的心是相通的，她也跟幾位縣市長說，黨中央會永遠做他們最堅實後盾，「我們的心情、互相溝通完全沒問題。」

至於黨發言人是否由立委牛煦庭、新北市議員江怡臻出任？鄭麗文答「是，未來還有新人事，周一會正式公布。」