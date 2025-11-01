鄭麗文稱普亭非獨裁者 傅崐萁：嶄新想法 民主社會讓人民另類思考

國民黨今舉行全代會，新主席鄭麗文就任。國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，將跟黨中央緊密結合，明年大選贏得勝利，2028藍天重現。他回應鄭麗文接受「德國之聲」專訪提「普亭不是獨裁者」，他說，另類思考讓大家做個參考，很多教條式的媒宣不代表事實真相。

鄭麗文今日正式就任。新的黨中央如何與國民黨團互動，為人關注。傅崐萁說，跟黨中央緊密結合，讓民進黨無法見縫插針。對所有基層人民提出的民生、地方建設、國家發展方向、兩岸和平，都會堅持國民黨精神，把基層民意確實反映出來，讓台灣安定繁榮。一定會全力以赴在明年九合一大選，用最強戰力贏得勝利，2028藍天重現，讓台灣景氣大繁榮，全黨一心，擊垮貪汙腐化的民進黨。

對於鄭麗文稱不希望國防預算再提高，傅崐萁說，兩岸和平是人民最期待的，和平方式有很多，如果一方面挑釁叫囂，破壞兩岸穩定和平，另一方面又增加軍購預算，而軍購預算已經花了6千多億，今年該交貨的武器都沒有來，台灣的凱子軍購還要花多少人民血汗錢。明年度總預算中，國防預算已經占3分之1 ，台灣是否有能力讓軍費占GDP的5%，台灣能否撐起，日、韓、歐盟等都不可能，如果單憑賴清德總統匹夫之勇衝撞，不會帶來和平。

傅崐萁表示，和平方式最上策就是好好坐下來談，而非把台灣人民往戰火推，支持充實國防，但如果用戰狼式外交，再把台灣人民當人肉盾牌，這是不能接受的；對於是否有布局中常委，傅說，他沒有這個想法。

傅崐萁也回應鄭麗文稱「普亭不是獨裁者」。傅說，這是嶄新想法，這議題拋出來，大家可以來思考，畢竟俄國早就已經全面民主深化，投票選舉。他們總統是全國人民票票投出，「這另類的思考讓大家做個參考，民主是個多元社會，各種想法都可以讓人民做另類思考，很多教條式的媒宣不代表事實真相。」