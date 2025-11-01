藍全代會立法工作報告 普發現金、還假於民、軍人加薪列績效

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨今上午舉行第二二屆第一次全國代表大會，國民黨新任黨主席鄭麗文上台發言。記者曾原信／攝影
國民黨今上午舉行全代會，立法工作報告採書面並核備，現場無異議。報告內容提到立法院長韓國瑜曾說的「隱形堰塞湖」，一旦潰堤就足以讓整個台灣滅頂。報告也將「還稅於民」全民普發萬元、「還假於民」、軍人加薪等列為立法工作績效。

根據立法工作報告，署名「報告人：從政同志立法院院長韓國瑜」。內容指，立法院第11屆第3會期自114年2月25日開議至114年8月31日休會止，共計召開27次院會，總計處理通過77個重大議案，包括法律案41案、預決算案18案、覆議案4案、人事同意權1案、內規1案及其他議案12案。

韓國瑜在報告再提到他在國慶大典中點出的問題，指過去的一年裡，台灣面對許多重大挑戰，因為水患風災而受創嚴重的花蓮光復鄉、以及中南部鄉下仍然處在艱難困苦的重建過程；股市已經漲破2萬8000點，但月薪不到3萬1千元的大量低薪勞工超過120萬人，更不要說那些被光電板占用破壞的山林良田、被黑心商人非法開挖的美濃大峽谷，被大罷免撕裂的台灣社會、被去中化激化的戰爭機率、被意識形態拖累的能源政策、被關稅談判有可能會犧牲的台灣未來，以上這些所有的無形壓力都是看不見，但卻是一旦潰堤就足以讓整個台灣滅頂的隱形堰塞湖。

會期中重中之重的法案，就是通過丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例及特別預算。在黨團幹部及全體委員不分黨派的共同努力之下迅速完成三讀，用以推動災區各項復原重建工作，深具意義。

報告提到，針對其他重大議題，結合在野黨團合縱連橫，共同發揮集體力量，推動「還假於民」、因應美國對等關稅衝擊，要求行政院提高對產業紓困經費，因關稅衝擊造成物價上漲，民生疾苦，提出將超徵稅收「還稅於民」普發現金1萬元、提高軍人待遇及警消退休所得替代率、貨物稅減徵等各項福國利民法案。

面對行政單位提出7次覆議案，包含第三會期針對「公職人員選舉罷免法」、「114 年度中央政府總預算案」、「財政收支劃分法」及「警察人員人事條例」等4案提出覆議均遭否決。面對執政傲慢無能、不受民意監督的賴政府，國民黨團仍將結合在野力量堅守立場發揮最大監督制衡力量，全力贏回執政，讓國家重新邁步向前，再創台灣奇蹟。

就未來工作重點，立法院第4會期將有「115年度中央政府總預算案」、「財政收支劃分法」、司法院大法官、NCC委員、中選會委員等人事同意權案等重要議題，「國瑜將本著尊重、包容、接納的態度來面對爭議，促進國會在和諧的狀況下，通過福國利民的各項議案，讓國家進步發達，兩岸和平互利，跟上國際的腳步，符合人民的期望。」

韓國瑜 國民黨

