快訊

范姜到底看到什麼證據？粿粿崩潰「從我iPad看到私人內容」

吳音寧接台肥董事長「踢走環工博士」農業部細數她政績

MLB／山本由伸扛住了！6局好投拯救道奇 與藍鳥決戰世界大賽G7

聽新聞
0:00 / 0:00

朱立倫卸任演說：感謝黨栽培 鄭麗文帶領黨會更強更好

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨今天舉行全代會，黨主席朱立倫（右）、新任黨主席鄭麗文（左）一同抵達會場。記者許正宏／攝影
國民黨今天舉行全代會，黨主席朱立倫（右）、新任黨主席鄭麗文（左）一同抵達會場。記者許正宏／攝影

國民黨全代會登場，新主席鄭麗文今正式上任。卸任主席朱立倫致詞表示，感謝全黨四年來團結一心，未來在鄭麗文帶領下，國民黨能更好、更強；非常感恩黨對他的栽培，他以身為48年的黨員為榮。

新舊任黨主席朱立倫、鄭麗文上午在前主席吳伯雄見證下，完成印信交接儀式。今年全代會主軸為「努力進前，藍天再現」。

朱立倫致詞表示，感謝過去四年來國民黨上下一心，不管在年輕化、國際化、內造化、黨務改革輕量化作出非常多努力，大家犧牲奉獻，尤其年輕化成果，讓國民黨重新找回年輕人的支持，謝謝辛苦黨內同仁與志工、黨工的努力。

朱立倫說，這四年來也是最辛苦的挑戰，2022年贏得15縣市，每一位地方首長認真努力，深耕基層讓國民黨獲得更多支持，2024年雖然遺憾在野無法成功合作，但在立法院成為國會最大黨，在正副院長韓國瑜、江啟臣帶領下，發揮最大戰力，黨團團結一致結，合民眾黨通過福國利民的法案，捍衛中華民國、保護民眾權益。

朱立倫說，民進黨絕對不會甘願，竟然在今年發動有史以來唯一一次，民主史上未見過的大罷免，國民黨最後團結努力，以31：0完封完勝。過程中許多同志被司法追殺、迫害，國民黨必須持續支持黨工、志工們度過難關。

朱立倫表示，國民黨是大家庭，黨主席選舉後他就說「我們只有一個國民黨」、國民黨只有團結一條路，未來在新主席鄭麗文帶領下，要團結才會更強、更好。

朱立倫說，他非常感恩黨的栽培，也以身為48年黨員為榮，也感謝將近30年來默默支持他的好友，在各角落鼓勵、支持，他永遠不會忘記黨的栽培與大家對他的加油鼓勵，國民黨加油。

國民黨 朱立倫 鄭麗文

延伸閱讀

鄭麗文今起掌國民黨 先面對逾21億負債

給鄭麗文兩岸路線建議 洪秀柱：目標統一 和平協議才是好的開始

鄭麗文稱普亭非獨裁者挨轟 洪秀柱：俄百姓最了解 不好政權會被推翻

鄭麗文敢戰性格對藍基層胃口 當選黨主席十天內超過八百人入黨

相關新聞

鄭麗文今起掌國民黨 先面對逾21億負債

國民黨主席鄭麗文今上任，國民黨上午召開全代會。根據國民黨113年度決算書，國民黨負債總額21億2016萬元，含短期借款3...

鄭麗文敢戰性格對藍基層胃口 當選黨主席十天內超過八百人入黨

國民黨今舉行全代會，新主席鄭麗文今也就任。鄭麗文在國民黨基層掀起旋風，也帶來入黨潮。根據10月19日到10月27日的統計...

國民黨全代會鄭麗文接黨魁 盧秀燕、張善政、侯友宜缺席 郝龍斌未獲邀

國民黨全代會今登場，新任黨主席鄭麗文將率全體第22屆黨代表宣誓就職，外界關注今天黨內大咖誰出席，據悉座位將地方首長多安排...

藍全代會立法工作報告 普發現金、還假於民、軍人加薪列績效

國民黨今上午舉行全代會，立法工作報告採書面並核備，現場無異議。報告內容提到立法院長韓國瑜曾說的「隱形堰塞湖」，一旦潰堤就...

給鄭麗文兩岸路線建議 洪秀柱：目標統一 和平協議才是好的開始

國民黨全代會今登場，新主席鄭麗文就任，外界關注鄭親中的兩岸路線。國民黨前主席洪秀柱今說，未來要謀求統一，既然目標是統一，...

國民黨今全代會改朝換代 鄭麗文接掌黨魁

國民黨今日借台北市成功高中體育館舉行全代會，國民黨今也將迎接新舊主席交接，部分到場的黨代表、中央委員等顯得興奮，有黨代表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。