朱立倫卸任演說：感謝黨栽培 鄭麗文帶領黨會更強更好

國民黨全代會登場，新主席鄭麗文今正式上任。卸任主席朱立倫致詞表示，感謝全黨四年來團結一心，未來在鄭麗文帶領下，國民黨能更好、更強；非常感恩黨對他的栽培，他以身為48年的黨員為榮。

新舊任黨主席朱立倫、鄭麗文上午在前主席吳伯雄見證下，完成印信交接儀式。今年全代會主軸為「努力進前，藍天再現」。

朱立倫致詞表示，感謝過去四年來國民黨上下一心，不管在年輕化、國際化、內造化、黨務改革輕量化作出非常多努力，大家犧牲奉獻，尤其年輕化成果，讓國民黨重新找回年輕人的支持，謝謝辛苦黨內同仁與志工、黨工的努力。

朱立倫說，這四年來也是最辛苦的挑戰，2022年贏得15縣市，每一位地方首長認真努力，深耕基層讓國民黨獲得更多支持，2024年雖然遺憾在野無法成功合作，但在立法院成為國會最大黨，在正副院長韓國瑜、江啟臣帶領下，發揮最大戰力，黨團團結一致結，合民眾黨通過福國利民的法案，捍衛中華民國、保護民眾權益。

朱立倫說，民進黨絕對不會甘願，竟然在今年發動有史以來唯一一次，民主史上未見過的大罷免，國民黨最後團結努力，以31：0完封完勝。過程中許多同志被司法追殺、迫害，國民黨必須持續支持黨工、志工們度過難關。

朱立倫表示，國民黨是大家庭，黨主席選舉後他就說「我們只有一個國民黨」、國民黨只有團結一條路，未來在新主席鄭麗文帶領下，要團結才會更強、更好。

朱立倫說，他非常感恩黨的栽培，也以身為48年黨員為榮，也感謝將近30年來默默支持他的好友，在各角落鼓勵、支持，他永遠不會忘記黨的栽培與大家對他的加油鼓勵，國民黨加油。