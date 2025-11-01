快訊

范姜到底看到什麼證據？粿粿崩潰「從我iPad看到私人內容」

吳音寧接台肥董事長「踢走環工博士」農業部細數她政績

吳音寧接掌台肥！藍委酸：賴清德養超級肥貓「會看財報了嗎？」

聽新聞
0:00 / 0:00

鄭麗文今起掌國民黨 先面對逾21億負債

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨今上午舉行全代會，國民黨新黨主席鄭麗文（中）與前主席朱立倫（左）握手。記者曾原信／攝影
國民黨今上午舉行全代會，國民黨新黨主席鄭麗文（中）與前主席朱立倫（左）握手。記者曾原信／攝影

國民黨主席鄭麗文今上任，國民黨上午召開全代會。根據國民黨113年度決算書，國民黨負債總額21億2016萬元，含短期借款3000萬元；基金淨值雖為234億元；但因黨營事業基金220億元與黨產會官司三審敗訴，倘確定移轉將使國民黨遭受重大損失。

全代會今通過中央委員會提出113年度決算書表案及財產目錄追認案。收入方面，股利收入6億2056萬，但遭黨產會處分不得收取，如數提列損失，實質收入5億6370萬元，實質支出5億3885萬元，餘絀2484萬2,510元，期末累積餘絀為負18億7517萬元。負債部分為21億2016萬元，短期借款3千萬元，流動負債20億9016萬元，主要是應付退職金。

國民黨資產總額雖為237億元，但受黨產會處分限制，用途資產達231億元，約97.62％，實際可運用非限制性資產僅5億6440萬元。基金淨值234億，但黨營事業基金220億元受黨產會處分所有權命移轉國有的司法訴訟案，國民黨上訴三審敗訴，若確定移轉，將受重大損失。

卸任秘書長黃健庭在黨務報告中指出，國民黨2016年失去政權後，民進黨藉轉型正義之名沒收所有的黨產，展開政治司法追殺。在極度艱困的處境下，歷任主席領導全黨艱苦奮鬥，一步步穩住腳步，努力改革黨務，讓黨重新站起。

黃健庭指出，國民黨有正確的方向，只要堅持中道、穩健的路線，展現理性、務實、團結的力量；堅持與台灣主流民意結合，匯集社會更多的能量，相信「人民最信任政黨」的招牌必將持續閃亮，2026 必能再次贏得地方選舉大勝，2028 必將重返中央執政。

黃健庭也說，黨務工作一棒接一棒，國民黨繼續走對的路，相信在鄭麗文的領導下，定能深化改革，精誠團結，讓國民黨更好更強，贏得更多民心支持，大家一起突破難關，一同迎向勝利。

國民黨 黨產會 負債 鄭麗文

延伸閱讀

給鄭麗文兩岸路線建議 洪秀柱：目標統一 和平協議才是好的開始

鄭麗文稱普亭非獨裁者挨轟 洪秀柱：俄百姓最了解 不好政權會被推翻

接任黨魁 鄭麗文喊讓國民黨成為獅群 馬英九感動落淚

鄭麗文敢戰性格對藍基層胃口 當選黨主席十天內超過八百人入黨

相關新聞

鄭麗文今起掌國民黨 先面對逾21億負債

國民黨主席鄭麗文今上任，國民黨上午召開全代會。根據國民黨113年度決算書，國民黨負債總額21億2016萬元，含短期借款3...

鄭麗文敢戰性格對藍基層胃口 當選黨主席十天內超過八百人入黨

國民黨今舉行全代會，新主席鄭麗文今也就任。鄭麗文在國民黨基層掀起旋風，也帶來入黨潮。根據10月19日到10月27日的統計...

國民黨全代會鄭麗文接黨魁 盧秀燕、張善政、侯友宜缺席 郝龍斌未獲邀

國民黨全代會今登場，新任黨主席鄭麗文將率全體第22屆黨代表宣誓就職，外界關注今天黨內大咖誰出席，據悉座位將地方首長多安排...

藍全代會立法工作報告 普發現金、還假於民、軍人加薪列績效

國民黨今上午舉行全代會，立法工作報告採書面並核備，現場無異議。報告內容提到立法院長韓國瑜曾說的「隱形堰塞湖」，一旦潰堤就...

給鄭麗文兩岸路線建議 洪秀柱：目標統一 和平協議才是好的開始

國民黨全代會今登場，新主席鄭麗文就任，外界關注鄭親中的兩岸路線。國民黨前主席洪秀柱今說，未來要謀求統一，既然目標是統一，...

國民黨今全代會改朝換代 鄭麗文接掌黨魁

國民黨今日借台北市成功高中體育館舉行全代會，國民黨今也將迎接新舊主席交接，部分到場的黨代表、中央委員等顯得興奮，有黨代表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。