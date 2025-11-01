鄭麗文今起掌國民黨 先面對逾21億負債

國民黨主席鄭麗文今上任，國民黨上午召開全代會。根據國民黨113年度決算書，國民黨負債總額21億2016萬元，含短期借款3000萬元；基金淨值雖為234億元；但因黨營事業基金220億元與黨產會官司三審敗訴，倘確定移轉將使國民黨遭受重大損失。

全代會今通過中央委員會提出113年度決算書表案及財產目錄追認案。收入方面，股利收入6億2056萬，但遭黨產會處分不得收取，如數提列損失，實質收入5億6370萬元，實質支出5億3885萬元，餘絀2484萬2,510元，期末累積餘絀為負18億7517萬元。負債部分為21億2016萬元，短期借款3千萬元，流動負債20億9016萬元，主要是應付退職金。

國民黨資產總額雖為237億元，但受黨產會處分限制，用途資產達231億元，約97.62％，實際可運用非限制性資產僅5億6440萬元。基金淨值234億，但黨營事業基金220億元受黨產會處分所有權命移轉國有的司法訴訟案，國民黨上訴三審敗訴，若確定移轉，將受重大損失。

卸任秘書長黃健庭在黨務報告中指出，國民黨2016年失去政權後，民進黨藉轉型正義之名沒收所有的黨產，展開政治司法追殺。在極度艱困的處境下，歷任主席領導全黨艱苦奮鬥，一步步穩住腳步，努力改革黨務，讓黨重新站起。

黃健庭指出，國民黨有正確的方向，只要堅持中道、穩健的路線，展現理性、務實、團結的力量；堅持與台灣主流民意結合，匯集社會更多的能量，相信「人民最信任政黨」的招牌必將持續閃亮，2026 必能再次贏得地方選舉大勝，2028 必將重返中央執政。

黃健庭也說，黨務工作一棒接一棒，國民黨繼續走對的路，相信在鄭麗文的領導下，定能深化改革，精誠團結，讓國民黨更好更強，贏得更多民心支持，大家一起突破難關，一同迎向勝利。