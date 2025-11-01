朱立倫黨主席謝幕 黨部細數二次選戰、反惡罷、組織再造成果

國民黨今舉行全代會，黨務報告採書面並核備，在新主席鄭麗文的主持下，並無異議。黨務報告綜合前主席朱立倫四年任期績效，包括2022年九合一大選成果豐碩，2024年重返國會最大黨，組織再造等。績效也可見列入「公平公正公開，完成黨主席選舉」。

根據黨務報告，就朱立倫四年任內成果做綜合整理，今年面對726、823罷免，報告指「反惡罷，戰獨裁」31比0，無一藍委被罷免，列入績效。

績效包括，2024年大選重返國會最大黨。共有53人當選，席次較第10屆立法委員選舉大幅成長15席，為新一屆國會最大黨。韓國瑜及江啟臣分別重掌立法院正副院長。

2022年「九合一選舉」成果豐碩，22個縣市中，國民黨贏得15席縣市長，6個直轄市中在4個直轄市勝選，並重新贏得台北市及桃園市的執政權；直轄市暨縣市議員選舉部分，應選910席，國民黨黨員合計當選427席，當選數占應選名額46.9%；直轄市暨縣市議會議長選舉部分，22個縣市中，國民黨獲得 16席議長、14席副議長。

報告指，培育青年人才，打造年輕政黨品牌，也是績效之一；在組織再造方面，指朱立倫任內全力推動黨組織的內造化、輕量化。將黃復興黨部整合進各地方黨部，並成立退伍軍人工作委員會，在組發會增設退伍軍人部，處理退伍軍人組織運作。黃復興和縣市黨部整合為一。組織精實也落實在各一級單位內，從各委員會到革實院，共整併11個部門，中央黨部專職幹部由上任時76人減少至今62人，一方面維持專業分工的需求，一方面進一步達到「輕量化」的目標，降低財務壓力。

針對智庫國政基金會也進行轉型，將多位專業立委納入董監事會，結合立法院黨團、地方政府的意見共同運作，以接軌民意。智庫整併工作項目及人力，加強扁平化管理與溝通，提高組織效率，大幅降低人事費用（減少66%），並與具工作默契的離職研究人員，以專案方式維持合作關係。「輿情小組」由全數研究人員參與，機動性強，無論平時或假日，遇緊急重大議題或黨團作戰需要，隨時啟動LINE群組，展開線上討論，研究員就各自觀察及專業領域，提供不同的建議，彙整後快速送相關單位參考。

智庫提出的政策建議，包括「財劃法」、基隆東岸商場訴訟、高齡友善居住「銀光好居」專案、美國對等關稅衝擊評估等。報告指，均獲立法院、文傳會及執政縣市實質參考或採用。

另也包含強化社群空戰，發揮輿論主導力，例如爆紅的「萊爾校長」；快速議題攻防，護衛執政縣市；增進國際交流，建構對美緊密聯繫；推動兩岸交流合作，維繫溝通對話管道；公平公正公開，完成黨主席選舉。