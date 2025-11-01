快訊

范姜到底看到什麼證據？粿粿崩潰「從我iPad看到私人內容」

吳音寧接台肥董事長「踢走環工博士」農業部細數她政績

吳音寧接掌台肥！藍委酸：賴清德養超級肥貓「會看財報了嗎？」

聽新聞
0:00 / 0:00

給鄭麗文兩岸路線建議 洪秀柱：目標統一 和平協議才是好的開始

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨今天舉行全代會，前黨主席洪秀柱（中）抵達會場。記者許正宏／攝影
國民黨今天舉行全代會，前黨主席洪秀柱（中）抵達會場。記者許正宏／攝影

國民黨全代會今登場，新主席鄭麗文就任，外界關注鄭親中的兩岸路線。國民黨前主席洪秀柱今說，未來要謀求統一，既然目標是統一，怎麼做總要有很長期規畫，認為兩岸有和平協議才是真正好的開始。

洪秀柱今出席國民黨全代會，被問及鄭麗文兩岸路線有何建議時。洪說，大家把問題講得非常複雜，就用中華民國憲法跟兩岸人民關係條例處理不就好了？中華民國憲法是一中憲法，中華民國主權與中國大陸主權是重疊，治權是分開，未來是謀求統一，既然目標是統一，怎麼做總要有很長期規畫。

洪秀柱認為，兩岸應要有和平協議，這不是她發明也不是前總統馬英九發明，而是前主席連戰破冰之旅，跟中國國家主席習近平訂下五大願景，當時四大都做到，就剩下兩岸和平協議沒有達成，兩岸現在只是停火，但如果簽訂和平協議，就是真正有好開始，也沒有戰爭。

洪秀柱說，如何在理性對等尊嚴下，談出未來要怎麼樣，是逐步要花時間談；洪強調，兩岸議題按照中華民國憲法跟兩岸人民關係條例看待不難，只是有沒有耐心、用不用心。

中華民國憲法 和平協議 洪秀柱 鄭麗文

延伸閱讀

鄭麗文稱普亭非獨裁者挨轟 洪秀柱：俄百姓最了解 不好政權會被推翻

接任黨魁 鄭麗文喊讓國民黨成為獅群 馬英九感動落淚

鄭麗文敢戰性格對藍基層胃口 當選黨主席十天內超過八百人入黨

國民黨全代會鄭麗文接黨魁 盧秀燕、張善政、侯友宜缺席 郝龍斌未獲邀

相關新聞

鄭麗文今起掌國民黨 先面對逾21億負債

國民黨主席鄭麗文今上任，國民黨上午召開全代會。根據國民黨113年度決算書，國民黨負債總額21億2016萬元，含短期借款3...

鄭麗文敢戰性格對藍基層胃口 當選黨主席十天內超過八百人入黨

國民黨今舉行全代會，新主席鄭麗文今也就任。鄭麗文在國民黨基層掀起旋風，也帶來入黨潮。根據10月19日到10月27日的統計...

國民黨全代會鄭麗文接黨魁 盧秀燕、張善政、侯友宜缺席 郝龍斌未獲邀

國民黨全代會今登場，新任黨主席鄭麗文將率全體第22屆黨代表宣誓就職，外界關注今天黨內大咖誰出席，據悉座位將地方首長多安排...

藍全代會立法工作報告 普發現金、還假於民、軍人加薪列績效

國民黨今上午舉行全代會，立法工作報告採書面並核備，現場無異議。報告內容提到立法院長韓國瑜曾說的「隱形堰塞湖」，一旦潰堤就...

給鄭麗文兩岸路線建議 洪秀柱：目標統一 和平協議才是好的開始

國民黨全代會今登場，新主席鄭麗文就任，外界關注鄭親中的兩岸路線。國民黨前主席洪秀柱今說，未來要謀求統一，既然目標是統一，...

國民黨今全代會改朝換代 鄭麗文接掌黨魁

國民黨今日借台北市成功高中體育館舉行全代會，國民黨今也將迎接新舊主席交接，部分到場的黨代表、中央委員等顯得興奮，有黨代表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。