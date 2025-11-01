給鄭麗文兩岸路線建議 洪秀柱：目標統一 和平協議才是好的開始

國民黨全代會今登場，新主席鄭麗文就任，外界關注鄭親中的兩岸路線。國民黨前主席洪秀柱今說，未來要謀求統一，既然目標是統一，怎麼做總要有很長期規畫，認為兩岸有和平協議才是真正好的開始。

洪秀柱今出席國民黨全代會，被問及鄭麗文兩岸路線有何建議時。洪說，大家把問題講得非常複雜，就用中華民國憲法跟兩岸人民關係條例處理不就好了？中華民國憲法是一中憲法，中華民國主權與中國大陸主權是重疊，治權是分開，未來是謀求統一，既然目標是統一，怎麼做總要有很長期規畫。

洪秀柱認為，兩岸應要有和平協議，這不是她發明也不是前總統馬英九發明，而是前主席連戰破冰之旅，跟中國國家主席習近平訂下五大願景，當時四大都做到，就剩下兩岸和平協議沒有達成，兩岸現在只是停火，但如果簽訂和平協議，就是真正有好開始，也沒有戰爭。

洪秀柱說，如何在理性對等尊嚴下，談出未來要怎麼樣，是逐步要花時間談；洪強調，兩岸議題按照中華民國憲法跟兩岸人民關係條例看待不難，只是有沒有耐心、用不用心。