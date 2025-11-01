鄭麗文稱普亭非獨裁者挨轟 洪秀柱：俄百姓最了解 不好政權會被推翻

國民黨新任主席鄭麗文日前接受「德國之聲」專訪，提及俄羅斯總統普亭是民選領袖而非獨裁者，引發批評。國民黨前主席洪秀柱說，德國之聲的訪問向來不懷好意，普亭是不是獨裁俄國老百姓最能了解，每個國家風俗習慣特性都不同，只要老百姓覺得好就是好，不好政權就會被推翻。

洪秀柱今出席全代會，會前受訪先祝福鄭麗文就任，並指這是挑戰開始，尤其大罷免剛結束、這麼多黨工提出問題，甚至有些人還面臨漫長打官司的路，對主席來說非常辛苦。洪說，鄭麗文剛接黨務，可能還不是很熟悉黨務，很多人事安排要逐步安排好，人事安排好對鄭助力大。

媒體追問鄭麗文接受德國之聲專訪時，提到普亭是民選領袖而非獨裁者，洪秀柱說，德國之聲的訪問向來不懷好意，她也接受過德國之聲訪問，但他們不是訪問而是辯論。普亭是不是獨裁，他的老百姓最能夠了解，而不是外界說普亭產生方式如何、行事作風如何，每個國家有不同體制，只要體制能夠帶給老百姓生活無虞、安居樂業，就是很好的制度，只要老百姓覺得好就是好，不好政權就會被推翻。

至於黨主席朱立倫盼鄭麗文任勞任怨，更要任謗，洪秀柱認為，本來做領導人就要任毀任謗，並透露有次鄭麗文來訪，她就提醒鄭榮辱不驚，人家若說好不要飄起來，若有人罵鄭就檢討是否這樣，挑戰一定有，相信鄭麗文的聰明智慧可以做到。