快訊

范姜到底看到什麼證據？粿粿崩潰「從我iPad看到私人內容」

吳音寧接台肥董事長「踢走環工博士」農業部細數她政績

吳音寧接掌台肥！藍委酸：賴清德養超級肥貓「會看財報了嗎？」

聽新聞
0:00 / 0:00

鄭麗文稱普亭非獨裁者挨轟 洪秀柱：俄百姓最了解 不好政權會被推翻

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨今上午舉行全代會，國民黨新任黨主席鄭麗文（中）與前主席洪秀柱（左）相擁。記者曾原信／攝影
國民黨今上午舉行全代會，國民黨新任黨主席鄭麗文（中）與前主席洪秀柱（左）相擁。記者曾原信／攝影

國民黨新任主席鄭麗文日前接受「德國之聲」專訪，提及俄羅斯總統普亭是民選領袖而非獨裁者，引發批評。國民黨前主席洪秀柱說，德國之聲的訪問向來不懷好意，普亭是不是獨裁俄國老百姓最能了解，每個國家風俗習慣特性都不同，只要老百姓覺得好就是好，不好政權就會被推翻。

洪秀柱今出席全代會，會前受訪先祝福鄭麗文就任，並指這是挑戰開始，尤其大罷免剛結束、這麼多黨工提出問題，甚至有些人還面臨漫長打官司的路，對主席來說非常辛苦。洪說，鄭麗文剛接黨務，可能還不是很熟悉黨務，很多人事安排要逐步安排好，人事安排好對鄭助力大。

媒體追問鄭麗文接受德國之聲專訪時，提到普亭是民選領袖而非獨裁者，洪秀柱說，德國之聲的訪問向來不懷好意，她也接受過德國之聲訪問，但他們不是訪問而是辯論。普亭是不是獨裁，他的老百姓最能夠了解，而不是外界說普亭產生方式如何、行事作風如何，每個國家有不同體制，只要體制能夠帶給老百姓生活無虞、安居樂業，就是很好的制度，只要老百姓覺得好就是好，不好政權就會被推翻。

至於黨主席朱立倫盼鄭麗文任勞任怨，更要任謗，洪秀柱認為，本來做領導人就要任毀任謗，並透露有次鄭麗文來訪，她就提醒鄭榮辱不驚，人家若說好不要飄起來，若有人罵鄭就檢討是否這樣，挑戰一定有，相信鄭麗文的聰明智慧可以做到。

鄭麗文 普亭 洪秀柱

延伸閱讀

鄭麗文敢戰性格對藍基層胃口 當選黨主席十天內超過八百人入黨

國民黨全代會鄭麗文接黨魁 盧秀燕、張善政、侯友宜缺席 郝龍斌未獲邀

國民黨今全代會改朝換代 鄭麗文接掌黨魁

鄭麗文「普亭不是獨裁者」挨轟 蕭旭岑：為何不指責川普？

相關新聞

鄭麗文今起掌國民黨 先面對逾21億負債

國民黨主席鄭麗文今上任，國民黨上午召開全代會。根據國民黨113年度決算書，國民黨負債總額21億2016萬元，含短期借款3...

鄭麗文敢戰性格對藍基層胃口 當選黨主席十天內超過八百人入黨

國民黨今舉行全代會，新主席鄭麗文今也就任。鄭麗文在國民黨基層掀起旋風，也帶來入黨潮。根據10月19日到10月27日的統計...

國民黨全代會鄭麗文接黨魁 盧秀燕、張善政、侯友宜缺席 郝龍斌未獲邀

國民黨全代會今登場，新任黨主席鄭麗文將率全體第22屆黨代表宣誓就職，外界關注今天黨內大咖誰出席，據悉座位將地方首長多安排...

藍全代會立法工作報告 普發現金、還假於民、軍人加薪列績效

國民黨今上午舉行全代會，立法工作報告採書面並核備，現場無異議。報告內容提到立法院長韓國瑜曾說的「隱形堰塞湖」，一旦潰堤就...

給鄭麗文兩岸路線建議 洪秀柱：目標統一 和平協議才是好的開始

國民黨全代會今登場，新主席鄭麗文就任，外界關注鄭親中的兩岸路線。國民黨前主席洪秀柱今說，未來要謀求統一，既然目標是統一，...

國民黨今全代會改朝換代 鄭麗文接掌黨魁

國民黨今日借台北市成功高中體育館舉行全代會，國民黨今也將迎接新舊主席交接，部分到場的黨代表、中央委員等顯得興奮，有黨代表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。