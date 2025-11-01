快訊

鄭麗文敢戰性格對藍基層胃口 當選黨主席十天內超過八百人入黨

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨今上午舉行全代會，國民黨新任黨主席鄭麗文（中）與立法院長韓國瑜（左）等人互動。記者曾原信／攝影
國民黨今舉行全代會，新主席鄭麗文今也就任。鄭麗文在國民黨基層掀起旋風，也帶來入黨潮。根據10月19日到10月27日的統計，全台共有869名黨員入黨，前三名分別為新北市214名，台北市有152名，高雄市有100名。

在全代會前夕，鄭麗文接受「德國之聲」專訪，記者提到台灣要不要變烏克蘭，感覺決定權在習近平手上。鄭麗文回應，這戰爭根本不該爆發，不只是普亭的關係；她甚至說，「普亭並不是獨裁者，他是民主選出來的領袖」。

鄭麗文的「普亭說」雖在台灣輿論上，引發話題，但也展現鄭麗文敢言又不懼戰的性格。於朝野高度對峙，國民黨公職因故被司法調查，甚至連立委許宇甄、盧縣一等均因綠委伍麗華罷免案，疑涉偽造文書而被起訴的情況下，國民黨基層普遍對民進黨「同仇敵愾」。鄭麗文敢言、敢戰的風格，恰好對到藍營基層的渴望跟「胃口」。

一名藍營北市民代說，從鄭麗文當選後，有地方上的人向他回報，有些藍營支持者願意加入國民黨，是因為從鄭麗文身上看到國民黨可以脫離「溫良恭儉讓」的可能。即使沒有入黨，泛藍支持者也有展現更積極關心國民黨未來走向的傾向。

而鄭麗文當選後也的確看到支持者有提升入黨意願。根據10月19日到10月27日的統計，全台共有869名黨員入黨（含回復黨籍）。台北市有152名，新北市有214名，桃園市有87名，台中市有69名，台南市有22名，高雄市有100名，基隆市有12名，新竹市有16名，新竹縣有15名，苗栗縣有25名，南投縣有14名，彰化縣有17名，雲林縣有14名，嘉義市有7名，嘉義縣有9名，屏東縣有39名，宜蘭縣有12名，花蓮縣有26名，台東縣有13名，澎湖縣0名，金門縣有6名，連江縣0名。全台也有17名黨員繳交終身黨費。

