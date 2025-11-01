國民黨全代會鄭麗文接黨魁 盧秀燕、張善政、侯友宜缺席 郝龍斌未獲邀

快訊

聯合報／ 記者劉懿萱鄭媁／台北即時報導
國民黨今日借台北市成功高中體育館舉行全代會，國民黨今也將迎接新舊主席交接。記者屈彥辰／攝影
國民黨全代會今登場，新任黨主席鄭麗文將率全體第22屆黨代表宣誓就職，外界關注今天黨內大咖誰出席，據悉座位將地方首長多安排在鄭麗文後方一排，但未見台中市長盧秀燕、桃園市長張善政，甚至原先排定在鄭麗文後方的新北市長侯友宜，最後也未現身。

鄭麗文今就任黨主席，本屆黨主席選舉6人競爭激烈，台北前市長、國民黨前副主席郝龍斌最後關頭打出中共介選，仍無法力挽狂瀾，今日全代會未獲邀、身為中評委的孫文學校校長張亞中也未獲邀。

此外，資深媒體人趙少康9月剛獲頒中評會主席團主席聘書，獲邀出席全代會，今天並將在全代會中獲追認。不過據悉，趙少康早已答應東海大學邀約，今天以貴賓身分赴台中出席東海大學創校70周年「全球校友回娘家」活動，無法參加國民黨全代會，昨天也透過網路回覆黨中央，今天不會出席。

媒體詢問，盧秀燕、侯友宜、張善政今缺席，鄭麗文剛上任，領導威望就受影響？國民黨準副主席蕭旭岑說，縣市長有他們的責任在身，特別是最近各縣市都有他們要處理的一些事情，全代會許多同事來這裡開會，各司其職，有些縣市長公務在身，應不影響到他們對鄭麗文與國民黨中央的全力支持。

鄭麗文 國民黨

