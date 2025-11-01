國民黨今全代會改朝換代 鄭麗文接掌黨魁

國民黨今日借台北市成功高中體育館舉行全代會，國民黨今也將迎接新舊主席交接，部分到場的黨代表、中央委員等顯得興奮，有黨代表在與同伴交談時，表露出對新主席鄭麗文的期待。但也有人認為，未來或需更謹慎。

鄭麗文接受「德國之聲」專訪，記者提到台灣要不要變烏克蘭，感覺決定權在習近平手上。鄭麗文回應，這戰爭根本不該爆發，不只是普亭的關係；她甚至說，「普亭並不是獨裁者，他是民主選出來的領袖」。

於國民黨全代會前，鄭麗文的專訪內容引發台灣輿論討論。國民黨今舉行全代會，現任主席朱立倫將交接給鄭麗文。之後，全代會會進行黨務報告和立法工作報告（均採書面），並核備兩項報告。接著進行處理中央評議委員（含中評委主席團主席）聘任及追認案、第28屆中央考核紀律委員會主任委員及委員追認案等。

全代會現場氣氛熱絡，現場觀察，黨代表、中央委員在與認識的黨內同志交談時，部分人員認為鄭麗文代表國民黨內世代交替，可以期待；也有部分人員認為，鄭麗文在全代會前接受專訪的內容，顯示未來對外經營跟說法上要更謹慎。