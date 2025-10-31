拉下傅崐萁？傳鄭麗文點名這人接黨團總召 吳宗憲急回應

國民黨主席當選人鄭麗文明天即將上任，近期密集布局黨務人事，有媒體報導指鄭麗文有意更換國民黨立院黨團總召，還點名由資深國民黨立委林德福出任。對此，明將接掌文傳會主委的國民黨立委吳宗憲受訪表示，「從未聽聞此事」。

國民黨立院黨團總召任期一年一任，根據內規可連任一次，國民黨團總召傅崐萁任期到明年1月底即將任滿，藍營內部盛傳，有人有意修改內規解除只能連任一次的規定。不過據了解，目前黨內尚未有人連署修改內規，接任人選也引發黨內議論。

據媒體報導，鄭麗文有意更換總召，還一度詢問「大家覺得林德福怎麼樣？」，林德福今天聽聞此事在立法院回應指「那是明年的事，還早！」而吳宗憲則說，「從未聽聞此事」。