快訊

2026九合一選舉日程出爐 中選會：11月28日投票

聽新聞
0:00 / 0:00

拉下傅崐萁？傳鄭麗文點名這人接黨團總召 吳宗憲急回應

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
國民黨新任黨主席鄭麗文。記者曾原信／攝影
國民黨新任黨主席鄭麗文。記者曾原信／攝影

國民黨主席當選人鄭麗文明天即將上任，近期密集布局黨務人事，有媒體報導指鄭麗文有意更換國民黨立院黨團總召，還點名由資深國民黨立委林德福出任。對此，明將接掌文傳會主委的國民黨立委吳宗憲受訪表示，「從未聽聞此事」。

國民黨立院黨團總召任期一年一任，根據內規可連任一次，國民黨團總召傅崐萁任期到明年1月底即將任滿，藍營內部盛傳，有人有意修改內規解除只能連任一次的規定。不過據了解，目前黨內尚未有人連署修改內規，接任人選也引發黨內議論。

據媒體報導，鄭麗文有意更換總召，還一度詢問「大家覺得林德福怎麼樣？」，林德福今天聽聞此事在立法院回應指「那是明年的事，還早！」而吳宗憲則說，「從未聽聞此事」。

國民黨 鄭麗文 林德福 傅崐萁 吳宗憲

延伸閱讀

鄭麗文「不放棄武力保台」 陸涉台學者：不成熟的話不會是討論的對象

普亭不是獨裁者？醫指鄭麗文呼應川普 再嗆「嘴秋官員」等著被修理

驚訝為何把普亭講成獨裁者 鄭麗文：同志有提醒該記者行事較特殊

鄭麗文脫口普亭非獨裁者 吳志中無奈笑：照這邏輯海珊也不是

相關新聞

拉下傅崐萁？傳鄭麗文點名這人接黨團總召 吳宗憲急回應

國民黨主席當選人鄭麗文明天即將上任，近期密集布局黨務人事，有媒體報導指鄭麗文有意更換國民黨立院黨團總召，還點名由資深國民...

驚訝為何把普亭講成獨裁者 鄭麗文：同志有提醒該記者行事較特殊

國民黨新主席鄭麗文接受「德國之聲」專訪時，表示俄羅斯總統普亭為民選領袖而非獨裁者。過程也時有交鋒。鄭麗文今下午受訪時，表...

普亭不是獨裁者？醫指鄭麗文呼應川普 再嗆「嘴秋官員」等著被修理

國民黨主席當選人鄭麗文接受「德國之聲」專訪，認為「普亭不是獨裁者」引起綠營批評。醫師、評論家沈政男說，鄭麗文其實呼應美國...

指川普也拒稱普亭獨裁者 張雅屏：不顧人民死活才真獨裁

國民黨新主席鄭麗文接受「德國之聲」專訪時，表示俄羅斯總統普亭為民選領袖而非獨裁者，引發討論。國民黨前副秘書長張雅屏表示，...

鄭麗文脫口普亭非獨裁者 吳志中無奈笑：照這邏輯海珊也不是

國民黨新主席鄭麗文接受「德國之聲」專訪時，表示俄羅斯總統普亭為民選領袖而非獨裁者，引發討論。外交部次長吳志中今下午在立院...

鄭麗文稱普亭不是獨裁者 民進黨：錯誤言論成國際笑話

國民黨主席鄭麗文接受外媒專訪，表示俄羅斯總統普亭不是獨裁者。民進黨發言人吳崢今天表示，鄭麗文先呼應中共論述，又為獨裁者、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。