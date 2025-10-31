普亭不是獨裁者？醫指鄭麗文呼應川普 再嗆「嘴秋官員」等著被修理

快訊

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
國民黨新任黨主席鄭麗文接受電台專訪，會後回應日前於德國之聲受訪時的內容。記者曾原信／攝影
國民黨新任黨主席鄭麗文接受電台專訪，會後回應日前於德國之聲受訪時的內容。記者曾原信／攝影

國民黨主席當選人鄭麗文接受「德國之聲」專訪，認為「普亭不是獨裁者」引起綠營批評。醫師、評論家沈政男說，鄭麗文其實呼應美國總統川普「普亭不是獨裁者」的說法，綠營卻只會斷章取義攻擊，他預告未來陸委會等「嘴秋的官員」若再藉記者會攻擊藍白陣營，「就等著被鄭麗文修理」。

沈政男認為，鄭麗文對兩岸及國際局勢的理解「有架勢」，若有機會與副總統蕭美琴同場對談，將是罕見的高水準外交論辯。他更直言，「國際關係不是賴清德的強項」，鄭麗文的回應「理性又有說服力」。

對於綠營批評鄭麗文在專訪中表示「普亭不是獨裁者」，沈政男指出，這其實呼應美國總統川普今年2月拒絕稱普亭為獨裁者的說法，「連川普都說普亭不是獨裁者，綠營卻只會斷章取義攻擊」。他認為，鄭麗文的回答並非為俄國辯護，而是從國際現實出發，分析西方與俄中關係的權力互動。

沈政男特別提到，德國之聲記者詢問鄭麗文「為何反對將國防經費提高至GDP的5%」時，鄭麗文立即反問「德國都不願意這麼做，為何台灣要湊熱鬧？」他指出，目前全球只有四個國家的國防支出占GDP達5%，鄭麗文主張過度軍備無助於安全，「就算把所有預算都拿去買武器，也遠不如解放軍的戰力」，點出軍備競賽的虛幻安全感。

他並引用最新美麗島電子報民調指出，多數台灣民眾認為「兩岸交流」是維持台海和平的關鍵，而非單靠軍購；也有多數民眾表示「不願為抵抗中共入侵而犧牲生命」，反映社會主流希望穩定與理性處理兩岸關係。

沈政男最後表示，不必擔心鄭麗文會被貼上「紅統」標籤，她有足夠能力應付這些政治攻擊，「學運世代看了30幾年，鄭麗文是真正的佼佼者」，並形容她的外交視野與辯論能力，足以改變台灣政治對兩岸論述的格局。

