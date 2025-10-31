驚訝為何把普亭講成獨裁者 鄭麗文：同志有提醒該記者行事較特殊

國民黨新主席鄭麗文接受「德國之聲」專訪時，表示俄羅斯總統普亭為民選領袖而非獨裁者。過程也時有交鋒。鄭麗文今下午受訪時，表示的確可能跟熟悉的訪問不一樣，很特別、有趣，但她希望有更多溝通、對話的機會，讓更多的朋友更了解國民黨的主張。

首先針對黨務人事，鄭麗文下午受訪表示，所有縣市黨部的主委，等她上任後再公布較恰當，現在大致底定，順利的話周一上班就會公布。

媒體問到德國之聲專訪不像專訪而像辯論，鄭麗文說，的確可能跟大家所熟悉的訪問、媒體非常不一樣，也很特別、有趣，她在去之前，黨內同志有提醒過她，該媒體的記者行事風格較特殊，不過她想沒有關係，不管態度是什麼，有什麼樣的成見或誤解，她都希望能有更多溝通、對話的機會，讓更多的朋友更了解國民黨的主張。

鄭麗文說，對台灣來講，希望能開拓愈多國際關係，交愈多朋友愈好。俄羅斯在蘇聯解體之後，很快進行民主化轉型，所以民主選舉已行之多年，其來有自。普亭也是經過民主選舉，一票一票選出來，所以她才會很驚訝，為什麼會把普亭講成是獨裁者。

媒體再追問外媒質疑保台決心，鄭麗文說，這太過簡化了，在台灣所有的政黨都支持有合理的國防預算、國防部跟軍隊，國民黨一向最支持國軍，最近一直在爭取職業軍人待遇的提升，給他們更多的榮譽跟保障。「我們一直都是非常重視跟支持，保衛台灣的能力，無庸置疑，但是（軍費占）GDP的5%，這真的是不只5%，其實光是今年超過3%，大幅度的成長，後面還有破兆的特別預算，這已經嚴重超出台灣合理負擔的財政能力。」

鄭麗文強調，因此她才會在訪問時，看看全世界，譬如日本、南韓，一個約占GDP的1.8%，一個約占GDP的2.3%，西歐各國如法國、英國，也大概是這樣的國防預算幅度跟比例，只有台灣短時間內大幅成長。回顧前總統馬英九時期，國防預算一年才2000多億，不到3000億台幣，現在的成長是幾倍？軍備競賽絕非帶來和平的智慧之路，一定要降低軍備競賽跟惡意螺旋，希望透過政治努力，創造兩岸和平穩定的局勢，而不是無上限的投資軍備。

針對罷免伍麗華案涉及偽造文書，國民黨立委許宇甄、盧縣一等被起訴，鄭麗文說，民進黨一直想團滅在野黨，不好好珍惜台灣難得的民主，不尊重國會多數，用司法來打壓異己，令人痛心。針對仍被羈押中的黨內同志，一定會組成律師辯護團全面救援被司法打壓、政治迫害的黨員跟黨工。她也呼籲民進黨懸崖勒馬，幡然悔悟。