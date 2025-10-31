指川普也拒稱普亭獨裁者 張雅屏：不顧人民死活才真獨裁

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
圖為美國總統川普（右）和俄羅斯總統普亭（左）今年8月15日在阿拉斯加高調舉行峰會。路透資料照片
國民黨新主席鄭麗文接受「德國之聲」專訪時，表示俄羅斯總統普亭為民選領袖而非獨裁者，引發討論。國民黨前副秘書長張雅屏表示，美國總統川普拒絕說普亭是獨裁者，鄭麗文認為普亭不是獨裁者，也並非錯誤，因為鄭麗文的出發點，除了看政體形式，還需看領導人是否將人民當政治籌碼，獨裁是一種心態的墮落，不顧人民死活，才是真正的獨裁。

鄭麗文接受德國之聲專訪，稱普亭非獨裁者在台引起討論。張雅屏認為，「獨裁者」這三個字，常被用來作為政治攻擊的標籤，但真正該問的是：什麼樣的人才算是獨裁者？

張雅屏說，在我看來，「被稱為獨裁者，不在於怎麼上台的，也不在於國家形式是民主還是專制，而在於他是否不顧人民死活」。如果一位領導人，為了自己的權力、私利、甚至面子，不惜讓人民流血受苦、讓國家陷入戰火或混亂，那他就是獨裁者，即便他是經過「全民投票」選出。

張雅屏進一步說，如果一位領導人即使掌握高度權力，仍然以人民生命安全與國家整體利益為優先，就不能簡單被貼上「獨裁」的標籤。

張雅屏舉例，今年2月，川普被問到是否認為普亭是獨裁者時，川普拒絕這樣說，反而批評烏克蘭總統澤倫斯基是獨裁者。許多人覺得這是「挺俄反烏」的立場，但若從「是否犧牲人民」的角度去看，川普說法其實有可討論的空間；同樣地，鄭麗文認為普亭不是獨裁者，也並非錯誤。因為她的出發點，除了看政體形式，還需看領導人有沒有把人民當作政治籌碼。獨裁，不是一種制度的名字，而是一種心態的墮落。不顧人民死活，才是真正的獨裁。

普亭 鄭麗文 川普 國民黨 澤倫斯基

