鄭麗文脫口普亭非獨裁者 吳志中無奈笑：照這邏輯海珊也不是

國民黨新主席鄭麗文接受「德國之聲」專訪時，表示俄羅斯總統普亭為民選領袖而非獨裁者，引發討論。外交部次長吳志中今下午在立院受訪表示，照此邏輯，伊拉克前總統海珊也不是獨裁者。他也回應鄭麗文專訪內容，表示中國論述就是把台灣「中國內政化」，「我們不是問題，我們是解答」。

德國之聲專訪鄭麗文，記者提到，台灣要不要變烏克蘭，感覺決定權在習近平手上。鄭麗文說，這戰爭根本不該爆發，不只是普亭的關係；她甚至說，「普亭並不是獨裁者，他是民主選出來的領袖」。鄭麗文也說，台灣不會是第二個香港，但台灣很有可能變成第二個烏克蘭。

吳志中先無奈笑笑，接著表示，歐洲應該不是這樣的看法，若照這種邏輯，海珊也不是獨裁者，海珊是透過選舉出來的，所以這樣的認知，跟他駐法國六年時候的認知，非常不一樣。根據這樣的認知，我方跟歐洲國家交往時，可能概念會完全不一樣，「大概我只能講這樣」。

關於鄭麗文說台灣不可能成為第二個香港，但可能成為第二個烏克蘭。吳志中說，他認為中國想把台灣問題內政化，這是非常明顯的，香港民主本來是國際條約保護的，1996年英國跟中國簽訂保證香港50年一國兩制不變，因為全世界普遍認為香港是中國一部分，所以香港民主在2019年被摧毀，這是在外交上非常清楚的認知。

吳志中表示，中國論述就是把台灣「中國內政化」，一旦台灣被中國內政化，中國要做什麼事要處理台灣，世界各國都不能再講任何事，這是外交上盡全力要避免的。「就是避免台灣的問題⋯⋯」吳緊急改口，表示「因為我們不是問題，我們是解答。要避免讓台灣被中國內政化，這是中國外交上目前全力在做的，所以這是非常現實的外交問題。」

吳志中強調，「我們跟中國絕對是不同的國家，我們兩個是不同的國家，所以我們台灣絕對不能被中華人民共和國內政化，這也是我們外交上現在全力在做的事情。」