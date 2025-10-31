鄭麗文稱普亭非獨裁 陳冠廷：烏克蘭就是民主世界低估威權代價

快訊

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立委立委陳冠廷表示，「烏克蘭的今日，就是民主世界低估威權代價的明證。」圖／聯合報系資料照片
國民黨新主席鄭麗文接受「德國之聲」專訪，指「普亭並不是獨裁者，他是民主選出來的領袖」。民進黨外交及國防委員會委員兼台灣與烏克蘭國會議員友好協會長陳冠廷表示，「烏克蘭的今日，就是民主世界低估威權代價的明證。」

陳冠廷表示，對於鄭麗文專訪感到深切的痛心與遺憾。普亭長期透過操弄選舉、迫害政敵、箝制媒體與司法體系，早已摧毀民主制度的根基。這種「以民主之名行威權之實」的統治手法，早已被國際社會一致認定為獨裁體制的典型案例。

陳冠廷說，作為我國主要政黨的領導人，若對此做出模糊或錯誤的詮釋，不僅與國際共識背離，更可能損害台灣在民主陣營中的信譽與價值定位。

針對鄭麗文聲稱「不放棄以武力保衛台灣」，卻反對將國防預算提升至國內生產毛額（GDP）5% 的言論，陳冠廷直言，防衛決心不能只是口號，如果口頭上主張保衛台灣，卻在實際政策上反對強化國防資源，這樣的矛盾態度，只會削弱外界對台灣戰略誠信的信任。

陳冠廷表示，台灣正面臨威權主義擴張與區域安全挑戰，唯有強化自主防衛能力、確保國防資源充足，才能真正維護和平、避免戰爭，烏克蘭的今日，就是民主世界低估威權代價的明證。當我們面對威脅時，模糊的價值與遲疑的決心，永遠無法換來真正的和平。

