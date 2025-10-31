德國之聲專訪火藥味十足…鄭麗文稱「普亭非獨裁者」 嗆比記者熟俄

國民黨新主席鄭麗文接受「德國之聲」專訪，過程中有數次言語交鋒。德國之聲記者提到，台灣要不要變烏克蘭，感覺決定權在習近平手上。鄭麗文說，這戰爭根本不該爆發，不只是普亭的關係；她甚至說，「普亭並不是獨裁者，他是民主選出來的領袖」。

德國之聲問鄭麗文，有信心作為國民黨主席，可以說服習近平放棄武力犯台的選項？鄭回應，這不是說服不說服的過程，她反質疑她代表的是什麼？她一再強調，台灣是個民主的社會，所有人都可以說服習近平，也可以去說服川普，也可以去說服澤倫斯基。「德國之聲也可以去說服川普，也可以說服很多人。但是更重要的是⋯⋯」這時德國之聲記者打斷她，表示「主席稍等一下，我非常認同您所說的事⋯⋯」鄭說，「你要讓我有時間回答你的問題？到底是你講還是我講？是你發表你的看法，還是你要聽我的看法？」

德國之聲記者說，「我要聽您的看法，但是您的看法大部分我都聽過了。」鄭麗文問，「所以今天不需要再聽？」

德國之聲記者提到，習近平執政以來一直在推進（統一），而鄭麗文也說「九二共識」是通關密語，但「九二共識」沒有台灣解讀的空間。鄭麗文表示，當然有，怎麼會沒有？該記者說，「習近平在2019年已說，『九二共識』是通向國家統一⋯⋯」鄭這時打斷，表示「你把習近平的話通通當成是顛覆不破的一個真理⋯⋯」

德國之聲記者反問，鄭麗文覺得習近平講的話並不是真理？鄭說，「所有人講的話都不會是真理，這個社會、這個世界，當然就是有各種我們努力的空間，如果沒有努力的空間的話，那賴清德怎麼辦？那台灣怎麼辦？」

德國之聲記者要求鄭麗文解釋空間為何，聽起來除避險外，沒有聽出有任何新的、兩岸的任何方向或局面。鄭表示，她現在不就一再地講，等國民黨執政，就看到全新的局面了。

德國之聲記者問，鄭麗文跟習近平要談什麼？鄭說，她不是一開始就回答這個問題嗎。該記者說，講等於沒有講，大家和平，但誰不想和平。鄭說，「那沒有辦法，那是你的看法，我覺得我講了很多次。」

德國之聲記者詢問，台灣主流民意反對統一，台灣主流民意認同是台灣人的多於中國人，這些都不在鄭麗文主流民意的雷達裡嗎？是否跟習近平所說的話會不會背道而馳呢？鄭說，她一開始就講，在台灣，的確在這段時間裡，主張現在馬上就統一的，或現在馬上就獨立的，都是個位數。

德國之聲記者表示，偏向獨立是21.5%。鄭麗文反問，「所以你也希望台灣獨立啊？它是偏向，不是主張台灣獨立，這不一樣的，這是哪一個民調？」

德國之聲記者回應，這是政大的。在統獨議題上，鄭麗文真的是碰到了主流民意嗎？很多人好奇還會不會再調整，主流民意的人是非常反對統一，認為自己是台灣人，而認為自己是中國人的這個比例是相當低的；鄭麗文表示，非常反對統一的跟非常反對獨立的在台灣都是絕對多數，不需要特別強調某一邊而不強調那一邊。

德國之聲記者說，民調不是這樣講的，鄭麗文要看事實。該記者說，希望盡快獨立的4.3%，希望盡快統一的是1.1%，偏向統一的是5.3%，加起來只有6.4%不到，偏向獨立的是21.5%。

鄭麗文表示，她剛剛講話是沒有錯的，所有用字都沒有錯，她再複述，記者可以去調錄影帶。在台灣長期以來，希望在短時間之內立刻就來統一或獨立的都極少數，都是個位數，所以她講的沒有錯，主流民意一向都是希望維持現狀，但都知道這個現狀每一天都在變動之中。

德國之聲記者也詢及，台灣要不要變烏克蘭，感覺決定權不在台灣手上，而是在習近平手上。俄烏戰爭在爆發的時候，很多人也覺得可以透過和平的談判來解決。鄭麗文表示，她完全不這麼認為，她認為這個戰爭根本不應該爆發，這不只是普亭的關係。

德國之聲記者說，歐洲人已認清，若戰爭要爆發，面對的是獨裁者的話，能夠決定的是這個獨裁者，而不是其他的民主政權。鄭麗文說，普亭並不是獨裁者，他是民主選出來的領袖，他是民主選舉產生的。

德國之聲記者質疑，「俄羅斯民主選舉⋯⋯鄭麗文很了解台灣的狀況，國際新聞你有在閱讀嗎？」鄭麗文說，她比該記者熟多了，俄羅斯已民主化多年，全世界沒有一個完美的民主社會，即便今天美國的民主都有非常多問題待改革，但他（指普亭）是一個透過民主選票產生的總統，「你就不能夠說他是個獨裁者，這樣一個帽子扣上去太不合理，也太不公平」。