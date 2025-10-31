鄭麗文受德國之聲專訪 強調「不放棄武力保台」

國民黨新主席鄭麗文明日正式就任，鄭麗文接受「德國之聲」專訪，她再次強調與中共中央總書記習近平見面，兩岸不能回歸正常化的關係，不能夠回歸和平穩定的關係，其他的都是侈談，沒有任何基礎。她向德國之聲強調，「我們也沒有放棄武力保衛台灣的決心。」

鄭麗文接受德國之聲專訪，她表示，對台灣來講最重要的就是兩岸和平，若有機會能跟習近平見面的話，必須要化解過去的歷史歧見跟矛盾，堆疊跟累積善意，所以必須展現誠意，展現決心，這應該是跟習近平見面，最重要想展現給全世界看，或展現給兩岸人民看的最重要訊息。

德國之聲問，習近平的賀電中，提到希望可以推進國家的統一 ，鄭麗文怎麼看兩岸統一的可能性？她表示，這次國民黨主席的選舉，不只是台灣人民高度的關注，兩岸（也）高度關注，從德國之聲願意在她當選之後就第一時間來約訪，那也表示全世界都很關注。兩岸關係已成為世界上最重要的火藥庫，所以大家高度關注現任國民黨主席是怎麼思考兩岸關係的。

鄭麗文強調，「和平、和平、和平」，相信兩岸所有矛盾跟歧見可透過和平方式化解，避免一切可能挑起軍事衝突跟矛盾的所有言行，通通都要化解，深信兩岸絕對可以用和平的方式來解決一切的問題。

鄭麗文也向德國之聲表示，「您問的是一個終局或未來，現在以台灣的名義或者是全世界的關注，無非就是維持現狀。台灣的民意，不管是統或者是獨，大家都知道長年以來比例都相當的低，為什麼？因為如果今天兩岸不能夠回歸一個正常化的關係，不能夠回歸一個和平穩定的關係，談其他的都是侈談，沒有任何的基礎。」

鄭麗文表示，跟習近平見面最重要的就是要營造兩岸的誠意跟善意，為什麼不只一次？一次怎麼可能化解這麼多複雜的問題？所以未來當然希望，透過所有可能的方式，見所有可能的人，就是要穩定跟清楚的，且她希望是兩岸都有共同的心願跟決心，就是相信兩岸的矛盾可以用和平來化解，如果兩岸的矛盾可以用和平來化解，不只是兩岸之福，是區域之福，更是人類之福。

鄭麗文強調，「大家各有不同的過去的歷史恩怨情仇難解的結跟矛盾，但是如果兩岸可以和平的化解，我也相信地表上所有人類可能的衝突都應該可以透過和平來化解，重點是我們相不相信和平，還是我們認為戰爭才是最快速。」

德國之聲記者向鄭麗文表示，「在這之前我做了非常多關於您的功課，所以我很希望可以看到您跟其他的國民黨 過去的政治人物，或其他台灣政治人物不一樣的方向，要談和平，這個是台灣人都想要的一件事，這也您說的，想要凝聚主流民意，民意是最重要的依歸，但是今天在中國不放棄武力犯台的情況底下，這是很多台灣人民很害怕的。」她回應：「我們也沒有放棄武力保衛台灣的決心。」

德國之聲詢及鄭麗文不贊成台灣持續增加國防預算到（GDP的）5%，這跟她說的「不放棄武力保衛台灣的決心」，好像也有一點矛盾。鄭表示，「完全沒有矛盾，德國也不願意把德國的GDP5%花在國防預算上面，北約也不願意把GDP5%花在國防預算上面，請問全世界哪一個國家，你告訴我，願意把GDP5%花在國防預算上面？除了賴清德在美國的壓力底下做出了這樣的一個承諾？」