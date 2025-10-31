聽新聞
朱立倫勉鄭麗文 任勞任怨任謗

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導

國民黨周六舉行全代會，迎來新舊主席交接。現任主席朱立倫昨日提出對新主席鄭麗文的期勉。他說，擔任主席就是要任勞任怨，最重要的是「任謗」。

鄭麗文即將上任，國民黨各業務正交接。朱立倫昨出席一場活動時表示，他上周跟鄭麗文見面，交換很多意見，包括人事、黨務、財務、選務，擔任主席是非常辛苦的工作，他全力支持也給最大的祝福。

朱立倫引用故總統蔣經國曾說的話：「任勞任怨，但最難的是『任謗』」，強調擔任主席就是要任勞任怨，最重要的是任謗，因為不同意見想法在黨內普遍，常有誤會、謠言、指控，當主席的就是要承受。

朱立倫於周三在中常會強調，國民黨「親美、友日、和陸」的路線缺一不可，而且要永遠以中華民國為本。被問到是否擔心未來國民黨的路線會改變？朱立倫重申，相信這是國民黨的創黨精神，「親美、友日、和陸」是多年來一貫政策，不是個人的路線，也不是朱立倫的路線，而是整個國民黨的黨章、黨綱長期以來都是這樣走了，大家也都知道這是國民黨所堅持的。

朱立倫日前率黨務主管總辭，鄭麗文緊鑼密鼓布局人事。朱立倫表示，他跟鄭麗文見面時就有提到，總辭是要建立一個好的制度，給新任的主席最大的尊重、最大的空間，鄭麗文也可以決定，哪些要留任、哪一些要新派，很多優秀的地方黨部主委，他也都跟鄭麗文一一交換意見，相信大部分都會留任。

朱立倫也說，他一定是國民黨永遠的志工，希望國民黨更好，需要他幫忙的地方全力以赴。

相關新聞

黃呂涉案、戴錫欽婉拒續任…國民黨北市黨部主委 找不到人

國民黨主席將於明天全代會交接，因國民黨主席朱立倫總辭，各地方黨部主委如何安排也成黨中央的新考驗。黨務人士透露，現任主委大...

綠指鄭麗文是麻煩製造者 國民黨：繼續務實處理兩岸問題

民進黨今天表示，國民黨主席當選人鄭麗文接受專訪時，用詞幾乎與國台辦如出一轍，批評總統賴清德是麻煩製造者，主張「下架台獨黨...

民進黨：鄭麗文重複中共話術 才是真正的麻煩製造者

民進黨發言人韓瑩今天表示，國民黨主席鄭麗文接受專訪時，用詞幾乎與中國國台辦如出一轍，批評賴清德總統是「麻煩製造者」，並主...

卸任黨魁倒數 朱立倫：我任銀光好居行動聯盟主席是延續的

為推動台灣高齡友善社會的永續發展，「銀光好居行動聯盟」於今上午舉辦「好居學院啟動儀式暨銀光好居標章授證典禮」。銀光好居行...

期勉鄭麗文 朱立倫：當主席最重要要「任謗」 承受謠言

國民黨新主席鄭麗文11月1日就任，現任主席朱立倫今日表示，他跟鄭麗文交換意見，他表示，經國先生曾講過：「任勞任怨，但最難...

