民進黨：鄭麗文重複中共話術 才是真正的麻煩製造者

民進黨發言人韓瑩今天表示，國民黨主席鄭麗文接受專訪時，用詞幾乎與中國國台辦如出一轍，批評賴清德總統是「麻煩製造者」，並主張下架台獨黨綱，鄭麗文身為最大在野黨主席，卻重複中共論調，背離台灣主權與民主共識，才是真正讓台灣陷入風險的麻煩製造者。

韓瑩指出，民進黨自台灣前途決議文以來，一貫主張兩岸互不隸屬、台灣前途由2300萬人決定，從前總統蔡英文的「四個堅持」，到賴清德總統提出的「和平四大支柱」，立場清楚一致；反觀鄭麗文，過去批評九二共識，如今卻選擇擁抱此立場，價值觀早已偏離初衷。

韓瑩表示，這段時間以來，國民黨為首的在野黨多次遭美國與國際警告，削弱台灣防衛自主，向國際釋出錯誤訊息，形同在玩危險遊戲。鄭麗文過去稱共軍擾台是在維持治安，如今又把共軍不擾台當作談判條件，前後態度反覆、立場錯亂。

韓瑩說，和平必須建立在實力與團結上，不是靠妥協或幻想換來的，當國民黨主席不斷重唱中國說法、背離國際主流，才是真正的麻煩製造者。