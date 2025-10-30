卸任黨魁倒數 朱立倫：我任銀光好居行動聯盟主席是延續的

為推動台灣高齡友善社會的永續發展，「銀光好居行動聯盟」於今上午舉辦「好居學院啟動儀式暨銀光好居標章授證典禮」。銀光好居行動聯盟創辦人朱立倫說，雖然他卸任國民黨主席，但是擔任銀光好居行動聯盟主席是延續的，他永遠是推動高齡友善居住志工，重建一種「能安心生活的環境」，盼讓每位長者住得安全、有尊嚴。

朱立倫致詞表示，7年前創立銀光未來創新協會，很早就關注高齡友善居住議題，結合公益團體、縣市政府、學者專家共同研商如何樣克服高齡居住問題，好居不只是建築，還要結合社區及周邊環境，一起做到高齡友善，從建築本身、醫療設備、照顧長輩身心靈，全方位考量。進行過國內外實地考察，去年推出銀光好居制度，上半年完成第一批認證，今天增加新的四家認證。行動聯盟致力推廣銀光好居觀念，如果不管政府或民間都接受，大家就能居在銀光好居環境中。

朱立倫表示，雖然他卸任國民黨主席，但是擔任銀光好居行動聯盟主席是延續的，他永遠是推動高齡友善居住志工。大家一起努力，不只是修一棟房子，而是在重建一種「能安心生活的環境」。希望讓每一位長者，都能住得安全、有尊嚴，也讓家庭更放心。

朱立倫強調，今天的典禮是「銀光好居」推動以來的重要里程碑。這次通過認證的單位，包括來自不同地區的優秀案例，如「中壢一號社會住宅」及「五股老人公寓」，而花蓮「吉安銀光好宅大廈」及「邁爾斯健康聚樂長照園區」獲得候選資格等，設計上注重安全無障礙，也讓長者能與社區互動、參與生活。

國民黨立委許宇甄表示，當前中央政府在高齡友善住宅政策上進展緩慢，長者租屋與無障礙環境推動困境已極為嚴峻。她強調，許多長者仍居住於無電梯老舊公寓，甚至出現「宅老人老」、「雙老家庭」與「租屋歧視」等現象。政府不能再用補貼替代制度，不能再讓老年人「有錢也租不到房」。

許宇甄建議，政府應參考日本「確保高齡者居住安定法」與美國「公平住宅法案」的成功經驗，建立高齡租賃保障、住宅改造補助及反歧視機制，並儘速成立跨部會「銀光好居推動委員會」，統籌高齡住宅政策推動與標準制定。

桃園市都發局長江南志表示，桃園市政府在推動社宅政策後，就把社宅當作一個非常重要的議題；另外，在都市規劃上，也社宅讓高齡者可以安居作為一個規劃重點，未來希望整個生活圈能以社宅為中心、以高齡安居為優先的城市空間而努力。

銀光好居行動聯盟召集人許育寧表示，「好居學院」的成立，將讓更多專業者得以學習如何從高齡者的角度設計居住環境、規劃社區空間與建立支持網絡。「當設計與照護不再分屬不同領域，而是共同為『生活品質』努力時，台灣的高齡社會才真正具備永續的底氣。」

今日典禮的另一亮點為「好居學院啟動儀式」，標誌著銀光好居行動邁向「標章＋教育＋行動」的新時代。「好居學院」由「銀光未來創新協會」發起，結合「銀光好居行動聯盟」近年來的實踐經驗與場域成果，目標是建立一套完整的高齡友善人才培育體系，培養能結合實務經驗與跨域知識的「銀光生活師」與「銀光好居規畫師」。

學院以「政策對接、場域實作、創新整合」為三大核心方向，邀請在地政府、建築師、照護專業者與社會設計者共同參與，透過跨域協作與專案導向學習，推動高齡住宅設計、社區營造與照護整合等面向的實務發展。也設立「業師制度」，由歷年獲得銀光好居標章與創新服務獎的優秀團隊擔任業師，分享成功經驗並協助新興團隊快速上手，形塑具台灣特色的高齡友善專業培育模式。