人物側寫／朱立倫卸任轉身就爆卦 笑問「有人要我助選嗎」

國民黨主席朱立倫周六卸任，昨天最後一次主持中常會發表「畢業感言」，黨務主管與中常委紛紛合影留念，場面溫馨。朱立倫會後更特地步入媒體中心與記者寒暄。被問及卸任之後的規畫，朱立倫笑答「國民黨的志工」。卸下重擔後，難得流露輕鬆神情。

鄭麗文當選新任黨主席，十一月一日全代會交接上任。候任副主席兼秘書長李乾龍日前已率團隊與現任秘書長黃健庭展開交接。朱團隊近日也開始打包，即將卸任的國民黨副秘書長江俊霆昨貼出「辦公室清空照」。

「清空的是房間，不是心，新的世界，正從你留白的地方開始。」江俊霆說，自己清得太乾淨了，四年來，這個房間來過很多重要人物，開過很多祕密會議，也聽到很多驚人八卦。

朱立倫日前宣布，目前團隊將在月底總辭，子弟兵楊智伃、鄧凱勛也一併請辭黨發言人。被問及未來規畫，楊智伃說，二○二六、二○二八都是重要戰役，她在黨中央經歷非常多扎實的戰役，會把這樣的經驗在未來繼續幫助國民黨；鄧凱勛也說，若有地方可貢獻，一定盡全力。

朱立倫、黃健庭昨先後到媒體中心握手致意，朱先笑問現場記者：「有誰要參選，需要我幫忙的？」並提及自己卸任新北市長七年多，時光飛逝，他在市長任內的三個發言人葉元之、江怡臻、黃詩婷，現在都在各領域發光發熱。他還爆料楊智伃「目前未婚，也沒有男朋友」；至於要不要幫楊宣布參選，朱笑答「我們祝福楊議員」。即將轉身變成「前主席」，朱立倫放得更開，展露幽默的一面。