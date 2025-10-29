主席任內最後中常會發言 朱立倫喊團結：黨內不要再有對立或選舉心結

國民黨新舊任主席11月1日正式交接，黨主席朱立倫今主持任內最後一次中常會。他強調，一個國民黨團結一致，台灣會更好；一個政府不分彼此，才能幫民眾解決問題；一個台灣大家團結一致，才能讓台灣更好。

朱立倫走進會場時，與會的黨務主管與中常委響起掌聲致意，朱立倫面帶微笑、神情輕鬆。他在致詞時表示，今天是最後一次由他主持中常會，非常感謝全黨好朋友，過去四年團結一致，面對所有挑戰，政治任務上三場大戰，從2022地方大選、2024總統與國會選舉、今年又遇到空前的大罷免，一切都在全體志工、黨工團結一致，才能一關關過，一步步克服，非常謝謝大家的辛勞跟努力。

朱立倫說，在中常會發表多次講話，他有一些感想。國民黨是創建中華民國的政黨，永遠都以中華民國為本，這要時時刻刻銘記在心，我們只有一個台灣，不論國家安全、國防外交所有重要的政策，都是以台灣最大的利益出發，對中華民國最有利的角度捍衛。

朱立倫說，當美國、日本正在談判重大經貿政策，今天跟韓國在協調最後的美韓貿易協定，明天更是全世界關心的川習會，美中之間要怎麼面對重大議題，從台灣角度，他認為，只要對中華民國有利、對台灣安全、經貿有利都支持。

朱立倫說，他深刻希望美中第五回合貿易談判有成果，降低雙邊衝突，減緩國際經貿環境困境，當然對台灣有利。在兩岸議題上，更堅定以維護台海和平為目標，親美友日和陸缺一不可，親美絕對不能依美、倚美，必須透過華府、北京、台北一起努力，創造更好的和平環境。 執政黨容或有不同立場，大家都是以一個台灣的角度出發。

第二，朱立倫說他一再強調「只有一個政府」，當天災來臨，不管在花蓮、屏東、高雄或台灣任何一個地方，當非洲豬瘟發生在台中，都是一個台灣，民眾不會分在哪個地方，更認為政府是一個政府，沒有中央、地方政府之分。民進黨執政至今最大的問題，常看事件發生在哪個地點，只要是國民黨執政，先推給地方政府，這對嗎？

朱立倫說，非洲豬瘟很可能從越南進入，境管很重要，廚餘管制也應該全台灣該做，今天因為發生在台中，就來修理市長盧秀燕；或是發生花蓮，就修理縣長徐榛蔚，這對嗎？台灣是一個台灣、一個政府，沒有分中央地方，這是四年來他提到重大政策都有這樣的感觸。

第三，朱立倫說「我們是一個國民黨，國民黨好我們就好、國民黨強強，我們就強，」一定從整體黨的角度出發，這次黨主席選舉競爭激烈，但選後第一時間他跟主席當選人鄭麗文通電話，表達一定要團結，期待國民黨更好更強，在鄭麗文帶領下團結一致。

他也提到，上周跟鄭麗文見面，詳細談了很多包括人事、預算、黨務、選務都做了最好的溝通，也希望做最適切的安排，周一由候任秘書長李乾龍跟秘書長黃健庭還有多位黨務幹部做了明確交接，這些都是四年前沒有的。

朱立倫說，為何要總辭，就是方便給鄭麗文最大的空間，哪些人可以留任，哪些人要新聘，都尊重主席，不要造成新任主席困擾。選務、黨務或所有未來的工作都要靠黨內團結，不要再有任何對立或選舉的心結，他期待周六全代會，團結一致共同迎戰未來。