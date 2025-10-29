影／反對增加國防預算 鄭麗文：台灣不是提款機、印鈔機

快訊

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
國民黨新任主席鄭麗文強調國防軍備並非無止境升級，台美應維持健康、對等、尊重且互惠的關係。記者江良誠／攝影
國民黨新任主席鄭麗文強調國防軍備並非無止境升級，台美應維持健康、對等、尊重且互惠的關係。記者江良誠／攝影

11月1日上任國民黨主席的鄭麗文今天到南投縣議會辦感恩餐會，她強調台灣應有合理、可負擔的國防支出，而非無止境的軍備升級，不僅超過財政負擔，也會產生嚴重排擠效應，影響民生、教育及社會資源。「台灣並不是印鈔機，也不是提款機」，她說，軍備競賽不僅對區域和平沒有幫助，對台灣的安全同樣無益。

英國「金融時報」報導，鄭麗文主張反對提高國防預算，提醒此事恐會激怒美國。總統府發言人郭雅慧表示，「不太理解鄭主席的想法，顯然與全世界民主國家的想法並不一致」。

對此，鄭麗文回應，台灣當然需要合理的防衛，但對於「沒有上線、過高、不合理的國防預算」必須提出警告，並強調全世界民主國家都應愛好和平，不斷攀升軍備預算對全球及區域和平毫無幫助。

鄭麗文說，台灣應不斷向國內人民與國際社會表達清楚訊息，「我們是愛好和平的，2300萬人不希望製造或挑起任何區域的爭端跟衝突」，這樣的訊息不能有模糊空間，以免外界錯誤解讀。她認為，金融時報替她擔心過多，但她相信台美應維持健康、對等、尊重且互惠的關係，而不是單方因怕對方高興或被激怒而調整政策。

鄭麗文重申，台灣應保持理性、防衛為主，避免惡性軍備競賽，她的立場是基於對國家財政負擔、區域和平與台灣安全的綜合考量，而非挑釁任何國家。她強調，國防政策應兼顧理性與可負擔，並向世界表達愛好和平的明確立場。

國民黨新任主席鄭麗文今天拜訪南投縣，受到黨公職熱烈歡迎。記者江良誠／攝影
國民黨新任主席鄭麗文今天拜訪南投縣，受到黨公職熱烈歡迎。記者江良誠／攝影

國防預算 鄭麗文 國民黨

