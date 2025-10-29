影／回應習近平賀電 鄭麗文：兩岸底線是和平與尊重台灣民意

快訊

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
國民黨新任主席鄭麗文和南投縣長許淑華參加在縣議會舉辦的感恩餐會。記者江良誠／攝影
針對中共總書記習近平賀電，國民黨主席鄭麗文今天表示，非常感謝習近平及國台辦主任宋濤的關心，並強調中國國民黨對兩岸關係有兩大堅持，「第一個是和平，第二個是必須尊重台灣2300萬人民的意志」。

鄭麗文指出，當前國際社會普遍將台海視為全球最兵兇戰危的區域，國民黨希望能夠逐漸緩和、穩定台海局勢。她說，「我們希望在這樣兵兇戰危的氣氛裡，能夠積極爭取、開創和平的對話。」

她也表示，自己一再勸告賴清德總統，一定要更加謹慎、更有智慧地處理兩岸關係，「千萬不要讓台灣捲入不必要的戰火當中。」鄭麗文強調，國民黨始終主張和平發展，愛好和平的信念不變，同時也會堅守台灣人民的民主選擇。

鄭麗文說，對岸長期以來對兩岸的期待，大家都非常清楚，但國民黨立場明確，不論情勢如何變化，仍會以和平為最大目標，推動理性務實的交流，讓台海回歸穩定與對話的軌道。

鄭麗文到南投縣參加感恩餐會，縣長許淑華和正副議長何勝豐、潘一全、立委游顥到場力挺。記者江良誠／攝影
國民黨 鄭麗文 台海

