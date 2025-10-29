影／回應習近平賀電 鄭麗文：兩岸底線是和平與尊重台灣民意

針對中共總書記習近平賀電，國民黨主席鄭麗文今天表示，非常感謝習近平及國台辦主任宋濤的關心，並強調中國國民黨對兩岸關係有兩大堅持，「第一個是和平，第二個是必須尊重台灣2300萬人民的意志」。

鄭麗文指出，當前國際社會普遍將台海視為全球最兵兇戰危的區域，國民黨希望能夠逐漸緩和、穩定台海局勢。她說，「我們希望在這樣兵兇戰危的氣氛裡，能夠積極爭取、開創和平的對話。」

她也表示，自己一再勸告賴清德總統，一定要更加謹慎、更有智慧地處理兩岸關係，「千萬不要讓台灣捲入不必要的戰火當中。」鄭麗文強調，國民黨始終主張和平發展，愛好和平的信念不變，同時也會堅守台灣人民的民主選擇。