接國民黨北市黨部主委？戴錫欽：第一優先仍推薦黃呂錦茹回任

鄭麗文將接任國民黨主席，國民黨台北市黨部 代理主委、北市議會議長戴錫欽日前表示，會辭去代理主委的職務，並尊重新任主席布局安排；他中午接受網路媒體專訪指出，黨中央已經徵詢過，他也不敢百分之百排除繼續擔任主委的角色。

戴錫欽中午接受CNEWS匯流新聞網「中午來開匯」主持人黃光芹訪問。針對黨中央是否邀請他擔任市黨部主委？戴錫欽說，尊重主席和新黨中央團隊的安排，他若能在議長職務之餘，能配合就全力配合，在議會就是把議事處理好，把監督市政、黨團協商運作處理好，就是對國民黨的加分。

戴錫欽直言，鄭麗文當選黨主席後，黨中央有徵詢他的意見，而且11月1日全代會將近，也要宣布黨工人事布局，他回復黨中央時，還是希望敦請黃呂錦茹回來帶領台北市黨部，這也是很多黨員的心聲，大罷免期間很多黨工受盡委曲，所以第一個還是要尊重個人、家人和律師後續司法官司的評估。

戴錫欽表示，如果黃呂錦茹願意，第一優先還是請黃呂主委領導台北市黨部，如果她堅持現階段不適合，再請黨主席做其他規畫和安排。他也強調自己當然也不敢百分之百排除繼續擔任主委這樣的一個角色，只是覺得他現階段最重要的，就是把議會處理好。

他說，在台北市協助蔣萬安市府團隊把市政做好，例如前一陣子大家都關注輝達的案件，議會也是全力協助，如何把輝達留住台北市，雖然這些都沒有搬到枱面上，但私下的運籌帷幄溝通，他覺得在台北市交出最好的成績，就是對對黨員和台北市民最好的交代。

主持人追問，沒有直接向黨中央說願意？戴錫欽說，因為他第一優先，還是推薦黃呂主委回任，至於意願不高？戴錫欽說，的確，因為黃呂主委的家人，以及律師團跟她周遭有很多的好朋友，覺得她在這段時間很辛苦，也希望身體做調養。

戴錫欽也說，其實他之前也跟黃呂錦茹碰過面，也當面再跟她請託，但還是要尊重當事人的意願和一些其他考量，所以應該在11月1日之前，就會有一個明朗化的安排，但他覺得，還是尊重當事人跟主席的權限，還有與國民黨路線符合的規畫安排。