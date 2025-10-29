快訊

豬農稱「豬9月流鼻血」？中市府：10月10日前未有大量異常死亡

美實驗猴遇車禍「趁亂逃走」！司機驚曝：感染3種病毒有攻擊性

范姜彥豐驚爆「粿粿婚內出軌」！劈腿對象是王子

鄭麗文反對提高國防預算 總統府：投資國防是投資和平

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

有關國民黨新任主席鄭麗文反對提高國防預算，總統府發言人郭雅慧29日受訪時回應，民主不是挑釁，投資國防其實是投資和平。投資國防其實最重要的，是希望能夠維持民主自由的生活現狀。她不太理解鄭的想法，不過顯然鄭的想法，跟全世界民主國家的想法並不一致。

郭雅慧指出，在區域之間，中國的軍事行為不是誰去挑釁或攻擊，而是實實在在的威脅。以現在南韓慶州即將登場的APEC來說，中國仍持續在區域之間做實戰化演練。所以不單單是台灣，周圍國家都在提高國防預算，台灣自然而然也不可能例外。

郭雅慧說明，我方政府的做法，執政團隊已經有提1,500億元韌性特別預算，包含國防、海巡、防災，盼全方位強化台灣整體韌性。

郭雅慧提到，賴總統對外也公開多次地表達提升自我防衛的決心，尤其是明年度國防預算，希望提升到整體GDP 3%，再度強化國防防衛能力。她強調，希望能夠對外表達，我方對這部分的意志是很堅定的。

國民黨 國防預算 鄭麗文

延伸閱讀

林信義有望與川普、高市會談？ 總統府：不排除任何可能

鄭麗文高喊「讓台灣人自豪說我是中國人」 吳宗憲：這話哪有錯

鄭麗文當選國民黨主席「有人想退黨？」 蔡正元點1關鍵：不必糾結

鄭麗文當選國民黨黨主席 「藍營獅王」將如何改變台灣政壇？

相關新聞

鄭麗文反對提高國防預算 總統府：投資國防是投資和平

有關國民黨新任主席鄭麗文反對提高國防預算，總統府發言人郭雅慧29日受訪時回應，民主不是挑釁，投資國防其實是投資和平。投資...

鄭麗文當選國民黨黨主席 「藍營獅王」將如何改變台灣政壇？

曾經在街頭批評國民黨的鄭麗文，成為史上首位跨足藍與綠的國民黨主席。

鄭麗文高喊「讓台灣人自豪說我是中國人」 吳宗憲：這話哪有錯

國民黨準主席鄭麗文近日拋出「要讓台灣人自豪地說『我是中國人』」的言論，引發熱議。將接任國民黨文傳會主委的立委吳宗憲今表示...

鄭麗文當選國民黨主席「有人想退黨？」 蔡正元點1關鍵：不必糾結

國民黨主席選舉由前立委鄭麗文勝出，對此，資深媒體人趙少康指出，許多黨員因不滿此結果而揚言退黨，引發外界熱議。前立委蔡正元昨（27）日在臉書表示，這種情況無需太認真看待，有人喜歡鄭麗文要入黨，也有人討厭她要退黨，「不管人數多寡，都是選舉式民主政黨的常態，不必糾結」。

繞不過一國兩制 鄭麗文喊九二共識如何解決2大難題

國民黨準主席鄭麗文競選期間提赴中國大陸會晤中共總書記習近平，也扣回前總統馬英九路線，以九二共識為基礎進行兩岸交流，以和緩兩岸局勢。然而，鄭麗文口中的九二共識跟習近平、中國大陸方面的九二共識，雙方指涉內涵可能已發生變化，鄭麗文若要以九二共識為基礎，恐怕要同時面對兩大難題。

鄭麗文親中路線令黨內焦慮 2026參選人策略悄「變陣」

國民黨新任主席鄭麗文將於11月1日上任，最近公布兩波黨務人事朝老幹新枝、集體領導模式邁進，不過鄭麗文在黨主席選舉時，曾指「讓台灣人自豪地說我是中國人」的親中路線，仍讓黨內感到焦慮，也打亂藍營2026年地方首長選戰節奏，不少參選人悄悄轉換策略中。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。