鄭麗文反對提高國防預算 總統府：投資國防是投資和平
有關國民黨新任主席鄭麗文反對提高國防預算，總統府發言人郭雅慧29日受訪時回應，民主不是挑釁，投資國防其實是投資和平。投資國防其實最重要的，是希望能夠維持民主自由的生活現狀。她不太理解鄭的想法，不過顯然鄭的想法，跟全世界民主國家的想法並不一致。
郭雅慧指出，在區域之間，中國的軍事行為不是誰去挑釁或攻擊，而是實實在在的威脅。以現在南韓慶州即將登場的APEC來說，中國仍持續在區域之間做實戰化演練。所以不單單是台灣，周圍國家都在提高國防預算，台灣自然而然也不可能例外。
郭雅慧說明，我方政府的做法，執政團隊已經有提1,500億元韌性特別預算，包含國防、海巡、防災，盼全方位強化台灣整體韌性。
郭雅慧提到，賴總統對外也公開多次地表達提升自我防衛的決心，尤其是明年度國防預算，希望提升到整體GDP 3%，再度強化國防防衛能力。她強調，希望能夠對外表達，我方對這部分的意志是很堅定的。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言