鄭麗文高喊「讓台灣人自豪說我是中國人」 吳宗憲：這話哪有錯

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文。聯合報系資料照
國民黨主席鄭麗文。聯合報系資料照

國民黨準主席鄭麗文近日拋出「要讓台灣人自豪地說『我是中國人』」的言論，引發熱議。將接任國民黨文傳會主委的立委吳宗憲今表示，這句話哪裡有錯？中華民國簡稱就是中國，在法制上沒有問題，民進黨為了選舉利益惡意解讀，把大家拉進圈子互毆、內耗。

吳宗憲今接受「千秋萬事」廣播專訪時表示，國民黨的最高原則，是如何做對這塊土地最有利，以及如何避免戰爭。民進黨刻意就名詞的枝微末節，指責鄭麗文親中，鄭麗文說「我是中國人」，這句話哪裡有錯？如果民進黨認為這句話有問題，完全執政時為何不修憲？

吳宗憲反問，我國法治何時出現「中華人民共和國」這幾個字？大家的駕照、身分證、護照上是不是寫中華民國？賴清德總統是不是依據依據中華民國修法和增修條文選出來的總統？如果是，還要爭中國是中華人民共和國，「腦袋有問題嗎？」民進黨要惡意解讀，為何要跳進這圈子跟他們打？

吳宗憲說，國民黨真正在乎的是台灣安全與亞太地區的和平、台灣人民安居樂業。但悲哀的是，台灣現在被執政黨為了選舉利益，被拉進去互毆，但鄰近國家都在往上衝，台灣繼續在內耗。台海能和平到今天，是因為有民進黨嗎？是因為一直跟美國買武器嗎？還是因為我們一直服從的中華民國憲法

即將接任國民黨文傳會主委的立委吳宗憲今接受「千秋萬事」廣播專訪。圖／中廣新聞網提供
即將接任國民黨文傳會主委的立委吳宗憲今接受「千秋萬事」廣播專訪。圖／中廣新聞網提供

