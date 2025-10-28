鄭麗文當選國民黨主席「有人想退黨？」 蔡正元點1關鍵：不必糾結

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
國民黨新任主席鄭麗文將於11月1日正式走馬上任。圖／聯合報系資料照片

國民黨主席選舉由前立委鄭麗文勝出，對此資深媒體人趙少康指出，許多黨員因不滿此結果而揚言退黨，引發外界熱議。前立委蔡正元昨（27）日在臉書表示，這種情況無需太認真看待，有人喜歡鄭麗文要入黨，也有人討厭她要退黨，「不管人數多寡，都是選舉式民主政黨的常態，不必糾結」。

蔡正元指出，民主政黨運作中，黨員人數的增減與選舉輸贏並沒有絕對關聯，即使有人因不滿而退黨，最終真正決定成敗的，仍是選舉中的得票數與席次變化，比起糾結黨員數量的多寡，政黨更應關注如何提升選戰實力與民意支持。

蔡正元強調，近期總統兼民進黨主席賴清德的支持度出現上升，意味著「大罷免失敗」的陰影已在消失，綠營選民回流、重新表達支持，這樣的趨勢也代表2028大選對在野陣營未必有利，藍營與白營若要在未來選戰中突圍，必須採取更務實的態度與策略，才能正面迎戰賴營的鞏固態勢。

另外，國民黨文傳會主委黃建豪也表示，藍營在黨主席選舉後情緒仍在沉澱階段，「大家可能都還沒有完全放下」，待鄭麗文正式上任、黨務步入正軌後，相關爭議自然會減少。他呼籲黨內應合作面對接下來的選戰，給新主席時間整隊與布局，屆時在提名作業展開後，再觀察其領導表現會更為恰當。

