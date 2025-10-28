「鄭習會」有譜？ 卓榮泰：盼堅持中華民國主權不會被侵犯、剝奪

快訊

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
行政院長卓榮泰（左）上午前往立法院做施政報告並備詢時。面對立委詢問陸委會有無與對岸聯繫？上一次高層聯繫又是何時？陸委會主委邱垂正表示，我們持續維護兩岸關係聯繫溝通的方式，是中國大陸基於要消滅中華民國、併吞台灣的政治前提，不願意和我們談判。記者黃義書／攝影
行政院長卓榮泰（左）上午前往立法院做施政報告並備詢時。面對立委詢問陸委會有無與對岸聯繫？上一次高層聯繫又是何時？陸委會主委邱垂正表示，我們持續維護兩岸關係聯繫溝通的方式，是中國大陸基於要消滅中華民國、併吞台灣的政治前提，不願意和我們談判。記者黃義書／攝影

行政院卓榮泰上午前往立法院做施政報告並備詢時，面對立委質詢時提及，國民黨主席當選人鄭麗文上任後，有意與中共領導人習近平見面，行政院態度如何？卓榮泰答詢表示，希望她可以堅持中華民國主權不會被侵犯、剝奪，台灣人民享有的民主自由方式也不會被改變，雙方可以在對等的情況下，展開健康有序的接觸，站在國家的立場，這對人民也是好的，對全世界也是好的發展。

立委質詢如果「鄭習會」，行政院長要不要一起陪同？卓榮泰表示「不成體制」。如果兩岸高層在第三地試試看？不要兩岸關係一直「火車互碰」，可以用輕鬆的方式，探討中華民族的和平。卓榮泰表示只要對方不設前提、不扣帽子，不堅持台灣是中國一部分，能夠以中華民國與中華人民共和國互不隸屬的立場來對談，我絕對願意。

對於陸委會有無與對岸聯繫？上一次高層聯繫又是何時？陸委會主委邱垂正表示，我們持續維護兩岸關係聯繫溝通的方式，但是中國大陸基於要消滅中華民國、併吞台灣的政治前提，不願意和我們談判。邱垂正指出希望兩岸能夠很快回到對等尊嚴原則，進行溝通對話，正視中華民國客觀存在的事實。邱垂正接著表示，兩岸高層應該是指海基會和中國海協會，上一次會面是2015年，我們都在努力恢復官方互動，但中國提出台灣無法接受的政治前提，在這前提下，中華民國不可能存在，呼籲對岸要以人民福祉為念，要互利互惠、共存共榮。

行政院長卓榮泰上午前往立法院做施政報告並備詢時，面對立委質詢時提及，國民黨主席當選人鄭麗文上任後，有意與中共領導人習近平見面，行政院長是否陪同？卓榮泰表示「不成體制」。記者黃義書／攝影
行政院長卓榮泰上午前往立法院做施政報告並備詢時，面對立委質詢時提及，國民黨主席當選人鄭麗文上任後，有意與中共領導人習近平見面，行政院長是否陪同？卓榮泰表示「不成體制」。記者黃義書／攝影

行政院 中華民國 卓榮泰 鄭麗文

