「鄭習會」有譜？ 卓榮泰：盼堅持中華民國主權不會被侵犯、剝奪

行政院長卓榮泰上午前往立法院做施政報告並備詢時，面對立委質詢時提及，國民黨主席當選人鄭麗文上任後，有意與中共領導人習近平見面，行政院態度如何？卓榮泰答詢表示，希望她可以堅持中華民國主權不會被侵犯、剝奪，台灣人民享有的民主自由方式也不會被改變，雙方可以在對等的情況下，展開健康有序的接觸，站在國家的立場，這對人民也是好的，對全世界也是好的發展。

立委質詢如果「鄭習會」，行政院長要不要一起陪同？卓榮泰表示「不成體制」。如果兩岸高層在第三地試試看？不要兩岸關係一直「火車互碰」，可以用輕鬆的方式，探討中華民族的和平。卓榮泰表示只要對方不設前提、不扣帽子，不堅持台灣是中國一部分，能夠以中華民國與中華人民共和國互不隸屬的立場來對談，我絕對願意。