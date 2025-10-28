鄭麗文遭爆她要操盤2024總統選舉 侯友宜回「那一頁都已過了」

國民黨黨主席選舉由鄭麗文勝出，新北市長侯友宜過去則多次公開支持郝龍斌，今日新北市議會進行總質詢，民進黨議員爆料指，鄭在侯友宜參選2024總統時，曾要脅侯友宜要由她操盤總統選舉才會支持他，最後侯聽了2小時拂袖而去，這部分要否認嗎? 侯則乾笑數聲回「大家笑一笑就過了，那一頁都已經過了。 」

民進黨議員張嘉玲問侯友宜「你跟鄭麗文關係不太好」，黨主席投票前選前之夜替郝龍斌站台，如今鄭當選黨主席，你以後在國民黨的日子會很難走，且上次你在選總統時，因鄭說希望你的總統選舉讓她操盤她才要支持你，你在那邊聽她講2小時最後拂袖而去，這些是你的副總統搭當趙少康說的，到底鄭麗文拿甚麼來威脅你?

侯友宜未否認，隨即回說「哈哈哈， 大家笑一笑就過了，那一頁都已經過了」且不管結果如何， 一切都是由他負責，現在也是為新北市民服務，侯還說議員不要把議會當國民黨中常會。議員說「我是替你感到可惜啦」，侯則回「不會啦。」

張嘉玲說，鄭麗文不僅反對增加國民預算、兩岸立場也太一廂情願，會讓下次要選總統及立委等人陷入困境，議員鍾宏仁也說，黨主席就有提名權，立法院不分區也是她在處理，足以影響國家發展，否則幹嘛要管國民黨家務事，當初要你選黨主席但你就是不選，「你比盧秀燕還優秀更穩健，大家對你有期待，實在很可惜。」