鄭麗文反對提高國防預算 卓榮泰：強化實力才有永久和平

國民黨主席本周六將進行交接，新任黨主席鄭麗文反對提高國防預算。對此，行政院長卓榮泰表示，和平要靠實力，正義也不會孤獨，只有強化自己的實力，才能夠真正取得有尊嚴而且是永久的和平。

卓榮泰28日赴立法院施政報告並備詢，會前接受媒體聯訪。

卓榮泰表示，和平要靠實力，正義也不會孤獨。只有一直強化自己，在維護國家主權安全跟善盡區域和平穩定力量的過程當中，強化自己的實力，才能夠真正取得有尊嚴而且是永久的和平。

卓榮泰說，正義的力量絕不孤獨，台灣從過去以來，一直是國際社會上良善、負責，而且是信賴的夥伴，此後還是繼續深化跟理念相近的國家，一同進行區域和平穩定、經濟發展、科技合作以及文化交流。

他指出，也唯有如此，台灣才能成為世界民主陣營大家互相信賴的一個夥伴，共同為區域的和平穩定跟世界的共同進步盡更多的力量。