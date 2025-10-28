鄭麗文訪竹市議長 盼延續藍白合基調

國民黨主席當選人鄭麗文昨天拜會新竹市議長許修睿，國民黨新竹市立委鄭正鈐也到場。鄭麗文強調，高度關切新竹市長高虹安官司的進度，期盼新竹市延續藍白合的基調，未來地方布局會「接地氣、尊重地方生態」，並高度重視新竹市議長，期待能合作無間。

鄭麗文昨說，她到新竹主要目的就是謝票，並強調已任命李乾龍擔任副主席兼秘書長，負責全台地方黨部主委的布局。

針對新竹市二○二六市長選舉，鄭麗文說，新竹市過去藍白合成功的先例，為接下來的藍白合作樹立典範，國民黨在新竹市會團結所有在野力量，目標是讓國民黨在新竹市繼續執政。她說，新竹市未來要「繼續穩住，繼續贏」，對台灣二○二六、二○二八選舉都至關重要。

新竹市被視為藍白合作示範區，雙方目前共識，仍以「連任優先」為原則，高虹安若能順利通過十二月中旬助理費案二審，將代表藍白陣營競選連任。若判決對高不利，藍營傾向重新評估戰略，以公開民調選出最具競爭力人選；白營主張延續執政，由代理市長邱臣遠代高虹安出戰。亦即，若高順利過關，雙方「合」的意願將更高，反之則可能各自布局。

李乾龍昨率隊到中央黨部，與秘書長黃健庭等黨務幹部交接工作。對於新黨魁發布的人事，遭外界質疑不符「世代交替」預期，李乾龍表示，世代交替不是說要老人完全退場，而是經驗傳承。他引用唐朝詩人劉禹錫的詩「莫道桑榆晚，為霞尚滿天」表示，「雖然年紀大了，還是滿天的彩霞，我熱情還在」，身為國民黨員，黨需要的時候，他一定會用過去的經驗，為年輕人搭起一座橋，讓他們更快站上舞台；「沉舟側畔千帆過，病樹前頭萬木春」，鄭麗文希望他再來服務一下，他義不容辭，在一個適當階段以後，一定會傳承下去，不會老是占在位置上。