鄭麗文新團隊今啟動交接 李乾龍：過渡時期經驗傳承

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨候任秘書長李乾龍（中）下午到國民黨中央黨部進行交接事宜。記者葉信菉／攝影
國民黨候任秘書長李乾龍（中）下午到國民黨中央黨部進行交接事宜。記者葉信菉／攝影

國民黨主席當選人鄭麗文11月1日正式就任，為妥善黨權交接，由候任的副主席兼秘書長李乾龍今率隊到中央黨部，與秘書長黃健庭等展開交接工作。會中氣氛融洽，對於外界質疑「世代交替」不符預期，李乾龍表示，世代交替不是說要老的退場，而是經驗傳承。

國民黨文傳會主委林寬裕會後受訪表示，會議進行一小時，氣氛順利融洽，雙方針對業務、經費等各項議題報告與說明，讓新團隊能迅速上手；雖是新團隊但對各項業務並不陌生，後續都約好業務對口，將持續做個別溝通。

鄭麗文近日公布黨務人事，包括任命前黃復興黨部主委季麟連、前副秘書長張榮恭擔任副主席，以及李乾龍擔任副主席兼秘書長，被外界質疑不符世代交替。

李乾龍受訪時表示，很多人都笑他年紀大了，但他要引用唐朝詩人劉禹錫的詩「莫道桑榆晚，為霞尚滿天」，「雖然年紀大了，還是滿天的彩霞，我熱情還在，」身為國民黨員，黨需要的時候，他一定會用過去的經驗，為年輕人搭起一座橋，讓他們更快站上舞台。

李乾龍強調，國民黨當然需要世代交替，他完全贊成，但世代交替不是要老人完全退場，而是經驗的傳承；在過渡時期，身為老黨員希望放手支持、讓年輕人勇於承擔。「沉舟側畔千帆過，病樹前頭萬木春」，鄭麗文希望他再來服務一下，他義不容辭，在一個適當階段以後，一定會傳承下去，不會老是占在位置上。

對於朱立倫團隊是否會留用，李乾龍表示，新媒體部做得很好，會溝通看能否繼續留任。

被問及黨的財務狀況，李乾龍說，黨中央非常節儉，他看了以後滿感動，民進黨用不當黨產委員會要讓國民黨永不翻身，在艱困的狀況下，國民黨要堅強，新主席上任後，一定很多人願意加入國民黨，他要呼籲老黨員回娘家、新黨員注入新血。

將接任國民黨文傳會主委的立委吳宗憲受訪也說，交接流程順利，即使有枝微末節的事宜需要再溝通，不會對交接有任何影響。國民黨的財務本來就很吃緊，會繼續以現有資源，把事情做好。

國民黨 李乾龍 秘書長

