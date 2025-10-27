鄭麗文反對提高國防預算 鍾佳濱：勿將和平寄望在中共善意上

國民黨準主席鄭麗文反對提高國防預算，英國「金融時報」（FT）引述國際智庫「國際風險組織」報告指出，此舉恐激怒美國。民進黨立院黨團團幹事長鍾佳濱指出，台灣主要政黨領導人只要有執政準備，都重視和主要友邦美國的關係，別把所有對和平的寄望，都依賴於中共的善意上。

民進黨立委王定宇指出，面對中國共產黨擴大軍事威脅，台灣的安全是2300萬人應負責任，若台灣民主選舉產生的政黨反對自保，卻強化與中共政權合作，將違反台灣主流民意；他也說，反對增加國防預算會激怒川普是事實，但真正被激怒的是國人，希望不分朝野都能重視國安。

鍾佳濱表示，國民黨作為台灣最大在野黨，應該要有隨時重返執政的準備，而台灣未來的執政者和幾個主要的民主國家友邦，尤其是與大國美國維持良好關係、取得信賴，是非常重要的事項。

鍾佳濱說，過去台灣參選總統的候選人，不管是哪個政黨，都如媒體所說的到美國去「面試」，此種說法雖然有點調侃，但也說明，未來台灣主要政黨的領導人，只要有要執政的準備，都要非常重視和主要友邦美國的關係。

鍾佳濱認為，美國總統川普對民主同盟應自負防衛預算這樣的立場，相信鄭主席應該逐漸的會去體認，但不要把所有對和平的寄望，都依賴於中共的善意上。

此外，鄭麗文近日逐步公布黨務主管名單，遭外界質疑未有世代交替，4名副主席平均年齡是70歲，挨酸是「老藍男」。鍾佳濱說，高齡化、中共化，不因鄭麗文新任黨主席有所改變，過去國民黨被戲稱「只要未滿65歲就是青壯派」，現在似乎維持同樣標準。

他說，「世代交替」到底是不是新任黨主席的口號，還是未來會表現在國民黨的其他新作為，「我們拭目以待」。