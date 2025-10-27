鄭麗文拜會竹市議長盼延續「藍白合」 她強調接地氣尊重議長意見
即將於本周六正式就任的中國國民黨新任主席鄭麗文，今日上午前往新竹市議會拜訪議長許修睿。鄭麗文表示，許修睿先前在選舉期間全力支持，這次特地前來致謝，感謝地方黨公職的力挺與鼓勵。針對外界關注的新竹市藍白合作議題，鄭麗文回應，期盼新竹市能持續延續「藍白合」的基調，未來在地方布局上，會「接地氣、尊重地方生態」，並重視竹市議長的看法與建議，並期待能合作無間、有高度的默契
鄭麗文表示，此次在新竹的行程主要是進行謝票，範圍涵蓋新竹縣、新竹市以及苗栗。她特別感謝新竹市議長許修睿在選前率領國民黨團隊和議會同仁，給予的大力支持與鼓勵，她強調此行最重要目的就是向他們致謝。
針對地方黨部人事布局，是否更動地方主委？鄭麗文提到，已任命李乾龍擔任副主席兼秘書長，負責全台地方黨部主委的相關布局，在新竹市的部分，會「接地氣」且尊重最了解地方生態的人，特別是竹市議長。剛剛溝通時，她也表達新竹市未來如何能「繼續穩住，繼續贏」，這對台灣2026及2028年的大選都至關重要，因此會高度尊重議長，並期待雙方能合作無間，有高度的默契。
針對新竹市2026年的市長選舉，鄭麗文表示，會高度關切高虹安市長官司的進度，並期盼新竹市能夠繼續延續「藍白合」的基調。她認為新竹市過去藍白合成功的先例，為接下來的藍白合作樹立了典範。因此，國民黨在新竹市仍會繼續延續藍白合的基調，團結所有在野力量，目標是讓國民黨在新竹市繼續執政。
針對兩岸的局勢，鄭麗文回應，近期國際情勢變化快速，最近來自於美方重要媒體或智庫的報導，都凸顯各界對兩岸局勢的高度關注，也希望中國國民黨能指出，成為兩岸關係的「定海神針」，確保和平與安全，這是大家最關注的，不要在2028年之前出現任何軍事衝突或風險。未來國民黨將致力推動兩岸的對話、交流與合作，在維持和平與穩定上發揮最大功能，這也是黨內從政同志高度關心。
