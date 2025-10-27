鄭麗文赴災區斥綠政治算計 民進黨批鄭噴政治口水

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨示意圖。圖／聯合報系資料照片
花蓮光復洪災至今滿一個月，國民黨準主席鄭麗文昨與國民黨立院黨團總召傅崐萁齊批民進黨搞政治鬥爭。民進黨發言人韓瑩今回擊，中央執政團隊全力投入災後重建與非洲豬瘟防疫，與人民站在一起。反觀鄭麗文只顧噴政治口水，傅崐萁只顧自己政治生命忙「垂直避難」令人遺憾。

韓瑩指出，當中央全力投入花蓮光復鄉災後重建時，鄭麗文只顧自身國民黨主席選舉，絲毫不見對花蓮關心；傅崐萁與花蓮縣長徐榛蔚夫妻更是離譜，只會在鏡頭前鏟兩下土作秀，推諉卸責、凡是推中央，絲毫不關心災民，只顧自身政治生命忙著「垂直避難」。

韓瑩表示，如今面臨非洲豬瘟防疫考驗，國民黨執政的台中市首當其衝，全台應團結防疫之際，鄭麗文仍只會噴政治口水攻擊中央，令人感到遺憾。鄭麗文言行印證民進黨秘書長徐國勇日前對其評論「只會繼續悲哀下去」。

韓瑩表示，民進黨政府守護台灣主權立場始終如一，遇到災情、疫情時，更是時刻在第一線與人民站在一起，解決問題。真正阻礙台灣團結，擾亂社會和諧的就是國民黨，鄭麗文的親中急統路線，連國民黨內都憂心。「停止內耗、團結台灣」不是廉價口號，請鄭麗文先從停止自己無意義的政治口水做起。

鄭麗文 國民黨 非洲豬瘟

