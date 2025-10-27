副手挨批老藍男 鄭麗文：老幹新枝

國民黨準主席鄭麗文昨出席花蓮縣黨部活動，對於近日公布國民黨四位副主席被批為「老藍男」，她表示，很感謝四位副主席願意在最艱困時候共同擔起重任，每個人各有非常重大的任務使命須完成。國民黨面臨青黃不接、人才斷層時刻，這也代表是「老幹新枝」。

鄭麗文還說，她選黨主席時，再三強調「人才是一個梯次一個梯次」，有些人要先穩住大局、扛起重任，才能夠讓年輕人才與新血獲得展現才能的機會。

鄭麗文上周陸續公布兩波黨務新人事，包括任命前秘書長李乾龍為副主席兼秘書長，前黃復興黨部主委季麟連、馬英九基金會執行長蕭旭岑、前副秘書長張榮恭擔任副主席，立委吳宗憲接任文傳會主委，前組發會主委李哲華接任副秘書長兼掌組發會。

鄭麗文昨天說，日前公布組發會主委、文傳會主委都是經驗豐富、論述能力強的戰將，也是中生代扛起重任的重要代表。

對於被中國大陸網友稱作「統一女神」，鄭麗文自我解嘲說「網路上，不只這個封號」，網路本來就是百花齊放、各種虛虛實實訊息，「鼓勵就虛心接受，錯誤不實的訊息，有時候笑一笑就好」。

國民黨花蓮縣黨部昨在吉安國小辦活動，鄭麗文出席與國民黨立院黨團總召傅崐萁同台喊出「團結向前、花蓮再出發」。鄭麗文表示，接下來有非常多艱困任務必須完成，傅崐萁領軍的立院黨團是非常重要的第一線攻防，花蓮明年將面臨非常重要的地方大選，感謝縣黨部展現花蓮的團結與士氣，迎接未來艱困的任務與挑戰。

傅崐萁則說，面對強大的民進黨，國民黨須團結，重視國人需要，「民之所欲」，國民黨會全力回應民意。

周六主席交接 鄭將發表演說

鄭麗文將在十一月一日全代會與現任黨主席朱立倫交接，正式就任黨主席。候任的副主席兼秘書長李乾龍今將率隊赴中央黨部，與現任秘書長黃健庭等人啟動交接事宜。

朱立倫是十幾年來首位做滿四年任期的黨主席，他日前在中常會宣布，為建立慣例、也尊重新任主席任命權，包括黨主席、副主席、秘書長、一級黨務主管，以及地方黨部主委總計二一一人，將統一在月底總辭。

本周六於北市成功高中體育館召開的全代會，規畫黨主席交接儀式後，鄭麗文將與一九四五名全國黨代表及核定代表一起宣誓就職，鄭並將發表就職演說。立法院長韓國瑜將報告立法工作，隨後討論中評委（含中評委主席團主席）聘任及追認案、考紀會正副主委及委員追認案、去年度決算書表追認案，以及臨時提案。