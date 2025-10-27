觀察站／起手式不漂亮？「鄭主席」道道是難題

國民黨準黨魁鄭麗文當選後，黨內外還在「適應、觀察期」，但鄭周六正式上任後，黨務人事布局、政黨支持度與藍白整合的挑戰將接踵而來，每道都是難題；如何打造出「可執政的國民黨」贏得選戰，是鄭麗文團隊的立即考驗。

鄭麗文憑藉世代交替、戰鬥力強等號召，奪下黨魁，但第一波人事布局卻讓外界感受「新瓶裝舊酒」的矛盾。李乾龍等副主席人事安排，雖能穩定黨內派系與強化兩岸交流，但人事起手式難謂驚喜或象徵性的突破框架，稱不上「漂亮」。

從鄭麗文昨天「老幹新枝」的回應來看，也形同默認這是國民黨面臨青黃不接、人才斷層時刻，不得不妥協的人事安排。但政局變動快速無比，選民也沒有太多等待耐心，新黨魁若不能及早展現銳意革新的氣勢，很容易就錯失重新擦亮招牌的黃金時刻。

民調變化就是最好的例子。鄭麗文才當選幾天，根據美麗島電子報民調，國民黨好感度降至三成五，再被民進黨超車，鄭麗文個人的反感度更高於好感度，這無疑是一大警訊，反映出她在兩岸論述上「讓台灣人自豪地說我是中國人」的言論，縱然在封閉式的黨主席選舉獲得不少青睞，迎合黨內部分群體，卻難引起中間與年輕選民共鳴，甚至可能衝擊日後大選。

另一大難題，則是藍白合作的政治現實。除政黨各有深耕區域及利益盤算，「國民黨換黨主席後，還是不是先前可合作的國民黨」，恐怕也是民眾黨及支持者的疑問。就有民調顯示，民眾黨支持者高達六成不認同鄭麗文「中國人」論述，意味著即便藍白在反綠有共識，但國家認同的價值觀未必可以融合。

藍白合的目前基調，會不會因未來「鄭主席」的兩岸論述或主張而生變，使得藍白合只剩技術協調，缺乏情感與理念交集？這將牽動新的政黨競合，也是最被關注的話題之一。

戰鬥力與論述渲染力是鄭麗文的強項，選用老將可提供黨務穩定運作，但黨主席的統合力同樣重要，她要推動的黨務改革或路線調整，能否擴大號召、連結藍白、打贏選戰，更是重中之重。