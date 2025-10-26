鄭麗文將任國民黨主席 李乾龍27日至黨中央交接

前立委鄭麗文日前當選新任國民黨主席，預計於11月1日舉行的全代會正式交接。鄭麗文團隊的接交小組預計27日由候任國民黨副主席兼秘書長李乾龍率隊，到中央黨部與現任秘書長黃健庭等人進行交接作業。

國民黨日前進行黨主席改選，由鄭麗文當選新任主席，她的黨務團隊近日成形，包括任命前黃復興黨部主委季麟連、馬英九基金會執行長蕭旭岑、前副秘書長張榮恭擔任副主席，李乾龍擔任副主席兼秘書長，以及立委吳宗憲接任文傳會主委，前組發會主委李哲華也將回鍋再次接掌組發會。

為順利辦理黨權交接工作，黨內人士今天表示，鄭麗文團隊的交接小組，預計在明天下午由李乾龍率隊到中央黨部與黃健庭進行黨務交接工作。

國民黨主席朱立倫日前宣布，為建立慣例，將率黨務主管等所有相關專職幹部以及各縣市地方黨部主委，在月底提出總辭；藍營地方輔選人士表示，各地方黨部主委與朱立倫一同總辭，新的黨務團隊需盡快與舊團隊完成交接事宜，加速布局地方黨務體系，為明年地方選戰做準備。

此外，國民黨將於11月1日舉辦全國代表大會，進行黨主席交接儀式，鄭麗文將在會中致詞發表談話，隨後進行副主席同意任命案，以及秘書長、副秘書長人事案等議程。此外，根據全代會程序表草案，會中也規劃邀請立法院長韓國瑜進行立法工作報告。