鄭麗文籲別再鬥爭 綠：請先自己停止政治口水

國民黨主席當選人鄭麗文今天在花蓮縣黨部活動中，呼籲民進黨及總統賴清德別再搞政治鬥爭；民進黨發言人吳崢表示，請鄭麗文先從自己停止無意義的政治口水做起。

國民黨主席當選人鄭麗文與國民黨立院總召傅崐萁今天一同到花蓮吉安國小活動中心出席「中國國民黨花蓮團結向前」活動，會前2人受訪後，黨部人員就阻擋媒體入場採訪，記者在入口處拍攝就有衣袖別著「糾察隊」標章的人員趕人。

主辦單位在活動結束後透過新聞稿表示，國民黨主席當選人鄭麗文第一場團結大會就來到花蓮，向仍在救災的志工及縣長徐榛蔚、傅崐萁致意，並呼籲民進黨政府少一分政治算計，多一分為民設想。

鄭麗文呼籲儘速通過災後重建條例，讓光復鄉改頭換面，讓百姓心安，中央應與地方並肩成為堅實夥伴，引進國際最專業的團隊與經驗，處理光復鄉問題與危機。

根據新聞稿，鄭麗文向仍在第一線救災的「徐媽媽」（徐榛蔚）致敬，並說台灣最悲哀的地方就是永遠在搞鬥爭，有人發國難財，有的在民眾傷口上撒鹽，老百姓真的受夠了。

鄭麗文呼籲民進黨及賴總統，別再搞政治鬥爭，少一分政治算計，多一分為民著想，台灣才有幸福。光復鄉如何改頭換面，百姓的未來在哪裡，中央應與地方並肩成為堅強夥伴，引進國際最專業的團隊與經驗，處理光復鄉問題與危機。

傅崐萁表示，民進黨是全台灣甚至全世界最大的詐騙集團，既是騙子也是「盤子」，如今鄭麗文挺身而出，帶領國民黨心手相連團結合一，目標就是下架民進黨。

針對鄭麗文說法，民進黨發言人吳崢表示，對鄭麗文持續噴口水的作法感到遺憾，鄭麗文的言行果然印證民進黨秘書長徐國勇日前給她的評論「只會繼續悲哀下去」。

吳崢質疑，當中央執政團隊全力投入光復鄉的災後重建時，忙著選舉的鄭麗文人在哪裡，當現在中央執政團隊投入台中的非洲豬瘟防疫，鄭麗文人又在哪裡。

吳崢說，「停止內耗、團結台灣」不是廉價的口號，言行一致是人民評價政治人物的最低標準，請鄭麗文先從自己停止無意義的政治口水做起。