鄭麗文花蓮同台傅崐萁 談「老藍男」爭議：老幹新枝傳承接力

國民黨準主席鄭麗文今天參加花蓮縣黨部活動，與立院黨團總召傅崐萁同台喊出「團結向前、花蓮再出發」。鄭麗文表示，感謝黨部展現士氣，強調面對艱困挑戰需老幹新枝、傳承接力，帶領國民黨迎向未來大選。

國民黨花蓮縣黨部今天在吉安國小舉辦「中國國民黨花蓮團結向前活動」，鄭麗文特別出席，她一下車許多支持者上前握手，立法院國民黨黨團總召傅崐萁一旁陪同，兩人再一起進場對支持者宣講，活動現場未開放媒體拍攝。

鄭麗文受訪表示，特別感謝傅總召與花蓮縣黨部所舉辦的黨員團結大會，接下來有非常多艱困的任務必須完成，不只是傅總召在黨團裡非常重要的第一線攻防，花蓮明年也要面臨非常重要的地方大選，這次非常感謝縣黨部展現花蓮的團結與士氣，迎接未來艱困的任務跟挑戰。

對於國民黨4大副主席被批為「老藍男」，鄭麗文表示，謝謝大家的關心，很感謝4位副主席願意在最艱困的時候共同擔起重任，每個人大家都有非常重大的任務使命必須完成。面臨國民黨現在青黃不接，甚至是有人才斷層的時刻，這也代表是「老幹新枝」。

鄭麗文指出，自己在選黨主席的時候，再三強調「人才是一個梯次一個梯次」，有些人要先穩住大局、扛起重任，才能夠讓未來年輕人才與新血，在舞台上面得到展現自己才能的機會，以及吸取經驗、歷練與磨練的機會。

鄭麗文表示，在一級主管的部分，目前公布組發會主委、文傳會主委，都是經驗豐富、論述能力很強，相信可以幫助國民黨，在一級主管的工作範圍裡做出非常優異的成績，也是中生代扛起重任的重要代表。

針對被中國大陸網友稱作「統一女神」，鄭麗文笑說，現在網路上面，「封我的很多，不只這個封號」，網路本來就是百花齊放、各種虛虛實實訊息，「對我們的鼓勵就虛心接受，錯誤、不實的訊息，如果不傷大雅的話，有時候笑一笑就好了」。