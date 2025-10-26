快訊

美中談妥了！美財長：美中達成貿易框架 吉隆坡會談議題曝光

政府抽獎超好中？他揭農糧署冷門活動 笑稱「獎品拿到手軟」

中職／桃猿迎戰G4推「啃老」打線 林泓育首度出賽

聽新聞
0:00 / 0:00

鄭麗文花蓮同台傅崐萁 談「老藍男」爭議：老幹新枝傳承接力

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
國民黨準主席鄭麗文（右）、立法院國民黨黨團總召傅崐萁（左）今天出席國民黨花蓮縣黨部活動，傅崐萁表示，面對強大的民進黨就是要團結。記者王思慧／攝影
國民黨準主席鄭麗文（右）、立法院國民黨黨團總召傅崐萁（左）今天出席國民黨花蓮縣黨部活動，傅崐萁表示，面對強大的民進黨就是要團結。記者王思慧／攝影

國民黨準主席鄭麗文今天參加花蓮縣黨部活動，與立院黨團總召傅崐萁同台喊出「團結向前、花蓮再出發」。鄭麗文表示，感謝黨部展現士氣，強調面對艱困挑戰需老幹新枝、傳承接力，帶領國民黨迎向未來大選。

國民黨花蓮縣黨部今天在吉安國小舉辦「中國國民黨花蓮團結向前活動」，鄭麗文特別出席，她一下車許多支持者上前握手，立法院國民黨黨團總召傅崐萁一旁陪同，兩人再一起進場對支持者宣講，活動現場未開放媒體拍攝。

鄭麗文受訪表示，特別感謝傅總召與花蓮縣黨部所舉辦的黨員團結大會，接下來有非常多艱困的任務必須完成，不只是傅總召在黨團裡非常重要的第一線攻防，花蓮明年也要面臨非常重要的地方大選，這次非常感謝縣黨部展現花蓮的團結與士氣，迎接未來艱困的任務跟挑戰。

對於國民黨4大副主席被批為「老藍男」，鄭麗文表示，謝謝大家的關心，很感謝4位副主席願意在最艱困的時候共同擔起重任，每個人大家都有非常重大的任務使命必須完成。面臨國民黨現在青黃不接，甚至是有人才斷層的時刻，這也代表是「老幹新枝」。

鄭麗文指出，自己在選黨主席的時候，再三強調「人才是一個梯次一個梯次」，有些人要先穩住大局、扛起重任，才能夠讓未來年輕人才與新血，在舞台上面得到展現自己才能的機會，以及吸取經驗、歷練與磨練的機會。

鄭麗文表示，在一級主管的部分，目前公布組發會主委、文傳會主委，都是經驗豐富、論述能力很強，相信可以幫助國民黨，在一級主管的工作範圍裡做出非常優異的成績，也是中生代扛起重任的重要代表。

針對被中國大陸網友稱作「統一女神」，鄭麗文笑說，現在網路上面，「封我的很多，不只這個封號」，網路本來就是百花齊放、各種虛虛實實訊息，「對我們的鼓勵就虛心接受，錯誤、不實的訊息，如果不傷大雅的話，有時候笑一笑就好了」。

傅崐萁表示，大家要團結一致，面對強大的民進黨就是團結，全面推動所有國人的需要跟需求，民之所欲，國民黨會全力的來支持、回應民意，「就是要團結」。

國民黨花蓮縣黨部今天舉辦宣講活動，現場大約有300名鄉親參與。圖／國民黨花蓮黨部提供
國民黨花蓮縣黨部今天舉辦宣講活動，現場大約有300名鄉親參與。圖／國民黨花蓮黨部提供
對於國民黨4大副主席被批為「老藍男」，國民黨準主席鄭麗文表示，「人才是一個梯次一個梯次」，有些人要先穩住大局、扛起重任，才能讓年輕人有展現自己的機會。記者王思慧／攝影
對於國民黨4大副主席被批為「老藍男」，國民黨準主席鄭麗文表示，「人才是一個梯次一個梯次」，有些人要先穩住大局、扛起重任，才能讓年輕人有展現自己的機會。記者王思慧／攝影
國民黨花蓮縣黨部今天在吉安國小舉辦「中國國民黨花蓮團結向前活動」，國民黨準主席鄭麗文、立法院國民黨黨團總召傅崐萁等人都出席。圖／國民黨花蓮黨部提供
國民黨花蓮縣黨部今天在吉安國小舉辦「中國國民黨花蓮團結向前活動」，國民黨準主席鄭麗文、立法院國民黨黨團總召傅崐萁等人都出席。圖／國民黨花蓮黨部提供
國民黨花蓮縣黨部今天舉辦宣講活動，會後國民黨準主席鄭麗文（右四）、立法院國民黨黨團總召傅崐萁（右三）與支持者合影。圖／國民黨花蓮黨部提供
國民黨花蓮縣黨部今天舉辦宣講活動，會後國民黨準主席鄭麗文（右四）、立法院國民黨黨團總召傅崐萁（右三）與支持者合影。圖／國民黨花蓮黨部提供

國民黨 鄭麗文 花蓮 傅崐萁

延伸閱讀

藉鄭麗文上任再打「芒果乾」 綠營人士：沒加分、別走回頭路

習近平賀電提「推進國家統一」 朱立倫：相信鄭麗文會做最妥善處理

鄭麗文兩波人事見各藍營大老身影 陳學聖：集體領導時代到來

鄭麗文第二波人事 張榮恭、蕭旭岑任副主席 李哲華、吳宗憲也上榜

相關新聞

鄭麗文花蓮同台傅崐萁 談「老藍男」爭議：老幹新枝傳承接力

國民黨準主席鄭麗文今天參加花蓮縣黨部活動，與立院黨團總召傅崐萁同台喊出「團結向前、花蓮再出發」。鄭麗文表示，感謝黨部展現...

藉鄭麗文上任再打「芒果乾」 綠營人士：沒加分、別走回頭路

繼國安十法後，數十名民進黨立委再提案廢止「國立中正紀念堂管理處組織法」，並轉型為民主教育園區，力求轉型正義。隨著國民黨主...

習近平賀電提「推進國家統一」 朱立倫：相信鄭麗文會做最妥善處理

中共中央總書記習近平18日給國民黨新任主席鄭麗文賀電，內容提到要推進國家統一。國民黨主席朱立倫表示，相信鄭麗文一定會做最...

鄭麗文當選新任黨主席 朱立倫：相信國民黨會更好

國民黨主席朱立倫上午出席「從蘆溝橋到中山堂：抗戰勝利暨臺灣光復八十週年的回顧與對話」國際學術研討會，談到國民黨準主席鄭麗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。