藉鄭麗文上任再打「芒果乾」 綠營人士：沒加分、別走回頭路

繼國安十法後，數十名民進黨立委再提案廢止「國立中正紀念堂管理處組織法」，並轉型為民主教育園區，力求轉型正義。隨著國民黨主席由鄭麗文當選，民進黨更拋出「抗中保台牌」，指國民黨紅統化。不過，民進黨內人士擔憂，對2026沒加分，不僅不接地氣更是在走回頭路，民生經濟才是重心。

針對國民黨近幾波人事公布，一名民進黨立委表示，國民黨員當初也是希望能換新人、新政、新氣象，但如今反而是召喚以前「親共大聯盟」復活，從這些人過去背景，幾乎都是代表國民黨內跟中國聯絡極密切的人物，其實就是過去在水面下協助國民黨處理中國關係的引線人，現在都浮出水面了。

該綠委說，鄭麗文在競選期間曾說過，讓全台灣民眾驕傲地大聲的說出「我是中國人」，是國民黨應該要做的事，如今鄭麗文就在實現其競選承諾，「真的不演了」，只是接下來對於國民黨2026各參選人「很不利」。

該綠委舉例要參選高雄市長的藍委柯志恩，說現在這樣的人事布局，是不是根本在倒打柯志恩一把？難道要柯志恩站上台講，「我是中國高雄人？」原來國民黨的世代交替就是讓「中國派」上來。

民進黨立委許智傑今也說，鄭麗文的人事安排，就是走回過去老國民黨路線，4個副主席不只是「老藍男」，甚至還有「老紅男」的現象，除了李乾龍是本土派，其他都跟中共關係密切，未來國民黨恐怕會捨棄中間路線，越來越親中

不過，有黨內人士憂，隨著2026將至，這些意識形態完全沒有加分作用，下周民眾最在意的就是普發現金的規畫，包括如何刺激經濟跟景氣；其次是非洲豬瘟，中央如何去處理後續，或豬飼料採購的問題，這些才是民生經濟的重心，在這個時間點再去處理轉型正義，會顯得民進黨在歷史觀過於狹隘。更何況隨著國民黨主席選舉，民進黨又打起抗中保台的延續，「民進黨真的不要再走回頭路。」

該名人士說，這些對於選舉不會加分，也不會爭取中間選民的認同，早期在前總統陳水扁時期，就已經做很多轉型正義，如今民進黨已經第三次執政，還在講20年前的轉型正義，已經不符合現在台灣人民的需求，不是不能做，而是優先順序、時空環境不對，「完全不接地氣」，雖然在鄭麗文當選後，民進黨在民調相較下有上升一些，但不代表整個社會期待民進黨還去走轉型正義或走回頭路。